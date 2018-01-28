لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تاکستان تقدیم شورا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهزادپور شهردار تاکستان روز یکشنبه در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۹۷ که در صحن شورای اسلامی شهر برگزار شد اظهارداشت: امیدوارم بودجه در نظر گرفته شده جوابگوی انتظارات مردم شریف شهر تاکستان باشد.

بهزادپور گفت: در بودجه سه محور انتظارات شورا و شهروندان، امور جاری و دیدگاه مدیران شهری مورد توجه قرار گرفته و با تغییر نگرش و عملکرد خود باید آغازگر حرکتی جهادی در مدیریت شهری باشیم تا بر نا کارآمدی نسخه های قبلی و طرز تفکر سنتی حاکم بر شهر تاکستان که بسیاری به آن ایراد می گرفتند برطرف شود.

بهزادپور تصریح کرد: اولین گام در تحقق اهداف بودجه، مشارکت فعال مردم دراجرای قانون و پرداخت حقوق شهروندی و شهرنشینی است و شهرداری تاکستان در این دوره نیز همچون گذشته بدون مشارکت و خواست مردم از انجام هرگونه حرکت مثبتی که منجر به تغییرات عمده در وضعیت شهر شود ناتوان است وبه همراهی مردم در همه عرصه ها نیاز دارد.

شهردار تاکستان بیان کرد: متاسانه در دوره های گذشته هیچ برنامه ای برای وصول مطالبات شهرداری به صورت مدون صورت نگرفته و امروز کار به جایی رسیده که ۱۶۰۰ فقره چک داریم که باید ماهها و سالهای گذشته وصول می شد تا مشکلات شهری را برطرف کند اما متاسفانه با کم کاری ومدیریت سلیقه ای این طلبها به حال خود رها شده و منافع عده زیادی از مردم فدای منافع افراد محدودی از بدهکاران شده است.

بهزادپور اظهارداشت:درحال ‌حاضر سرانه هرشهروند که شهرداری برای آن بودجه تصویب میکند درشهرهای متوسط حداقل یک میلیون و دویست هزار تومان است امامتاسفانه سرانه هرشهروند دربودجه سال آینده شهرداری تاکستان ۴۷۵ هزار تومان دیده شده که اگر مردم نیز عوارض شهرنشینی را بر اساس قانون مصوب پرداخت نکنند بصورت طبیعی و طبق روال گذشته خدمات خاصی نیز دریافت نخواهند کرد و شهر در مسیر توسعه قرار نمی گیرد.

بهزادپور با اشاره به ضرورت تامین درآمدهای پایدار شهرداری گفت:درآمدهای پایدار شهرداری باید توسط سرمایه گذاران با در نظر گرفتن جاذبه های طبیعی و غیرطبیعی و زیرساخت های شهر، وارد چرخه اقتصاد و سرمایه گذاری شود و اقتصاد شهری را در مسیر توسعه، پویایی و پایداری قراردهد اما چنین ظرفیتی در شهر تاکستان با وضعیت کنونی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: امروز که شهرداری دارایی های خود را براحتی واگذار کرده وهیچ منفعتی از آن نداشته چگونه می توانیم حرفی از درآمد پایدار مبتنی بر سرمایه گذاری بزنیم؟ اگر قانونی مانند هزینه جمع آوری زباله ها و عوارض نوسازی به بهانه های مختلف اجرایی نشود و شهروندان از این موضوع آگاه نباشند هرگز نمی توانیم به درآمد پایدار برسیم.

شهردار تاکستان در ادامه با تشریح بودجه سال ۹۷ از آغاز چند پروژه عمرانی در سال آینده خبر داد و گفت: پروژه هدایت آبهای سطحی، اجرای باند کندرو کمربندی، پروژه ضلع جنوبی کمربندی، پیاده روسازی و مبلمان شهری، ساخت پارک بانوان و عمارت شهرداری وجاده سلامت آقچه کَند از مهترین پروژه های شهرداری در سال آتی است.

بهزادپور اظهارداشت: در شهرداری مسئولیت سنگینی داریم لذا از هرگونه تعارف و شعارزدگی باید دوری کرد و در رابطه با راههای موثر در مسیر توسعه شهری با مردم، نمایندگان مردم و مدیران شهری شفاف بود.

در پایان جلسه حسین بهزادپور شهردار تاکستان لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری را به صیاد رحمانی ریاست شورای اسلامی شهر تقدیم کرد.