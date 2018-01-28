به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش با اشاره به آخرین وضعیت ناوشکن «دماوند» در دریای خزر اظهار داشت: ناوشکن دماوند که به هنگام ورود به بندر بر اثر شرایط نامساعد جوی و دریای طوفانی پس از برخورد با موج شکن در دریای خزر دچار سانحه شده بود، با وجود استمرار وضعیت جوی نامساعد، کارشناسان متخصص بلافاصله به منظور بررسی وضعیت به محل اعزام و متوجه آسیب جدی در سطح بدنه زیر آب و لزوم باز شدن قطعات و انتقال آن به کارخانه برای احیاء مجدد شدند.

وی افزود: در اولین اقدام، تمام سامانه های حیاتی، حساس و ارزشمند ناوشکن با تلاش شبانه روزی متخصصان به رغم تداوم شرایط نامساعد جوی و طوفانی بودن دریا با دقت و به صورت استاندارد جدا و برای نصب مجدد پس از تعمیرات اساسی و احیاء ناوشکن به کارخانجات کشتی سازی شهید تمجیدی وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح منتقل شد.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: با توجه به عمق کم آب در محل سانحه که حدود ۴ الی ۵ متر است امکان غرق شدن ناوشکن دماوند وجود ندارد و برای جابجایی بلوک های بدنه لازم است قسمت های به هم متصل شده، جدا و برای تعمیر و بازسازی اساسی به کارخانه کشتی سازی منتقل شود.

وی با اشاره به فرایند عملیات جداسازی، برداشت و احیای مجدد ناوشکن تصریح کرد: مشابه این گونه سوانح و چنین اقداماتی برای مهار سانحه و احیای کشتی های نظامی در صنعت دریایی جهان به طور معمول وجود دارد.

سرتیپ دوم تقی خانی اظهار داشت: در این فرایند طی ۲۴ ساعت گذشته به علت طوفان شدید و بالا آمدن سطح آب دریا قسمت روسازه آلومینیومی که به طور کامل تخلیه و برای جابجایی آماده شده بود به آب افتاده و باقی مانده بدنه شناور به پهلوی راست قرار گرفته است که بلافاصله پس از بهبود شرایط جوی در اولین فرصت این بخش از بدنه شناور و سایر قسمت های باقی مانده نیز جدا و به کارخانه منتقل می شود.

وی با بیان اینکه صرفا بدنه ناوشکن آسیب جدی دیده است خاطر نشان کرد: هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود ندارد و به دلیل بومی بودن تمام بخش های آن با انتقال قطعات جداشده به زودی عملیات احیاء ناوشکن دماوند و بازگشت آن به چرخه عملیات آغاز می شود.