ارسال لایحه تصویب پروتکل های مربوط به کنوانسیون هواپیمایی به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ماده ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

در نامه رئیس جمهوری آمده است:

«لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ماده ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی که به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود

نظر به تصویب پروتکل اصلاحی ماده ۵۰ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای ایکائو از ۳۶ عضو به ۴۰ عضو و پروتکل اصلاحی ماده ۵۶ کنوانسیون یاد شده مبنی بر افزایش تعداد اعضای کمیسیون هوانوردی از ۱۹ عضو به ۲۱ عضو و با توجه به اهمیت استفاده از فرصت ایجاد شده برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.»