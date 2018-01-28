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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۸

پلیس آلمان تجمع هواداران «پ ک ک» در شهر کلن را متفرق کرد

پلیس آلمان تجمع هواداران «پ ک ک» در شهر کلن را متفرق کرد

رسانه های آلمان از مداخله پلیس شهر کلن و متفرق کردن تجمع حامیان گروه تروریستی پ ک ک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، در پی تجمع گروهی از کردهای مهاجر در شهر کلن آلمان در حمایت از گروه های تروریستی «پ ک ک» و «پی وای دی»، پلیس این شهر اقدام به مداخله و متفرق ساختن معترضین کرد.

این درحالیست که پلیس شهر کلن در ابتدا مجوز برگزاری تجمع را صادر کرده بود اما با گذشت چند ساعت و اقدام معترضین نسبت به حمل تصاویر رهبران پ ک ک اقدام به مداخله کرده است.

لازم به ذکر است گروه تروریستی پ ک ک از سال ۱۹۹۳ به عنوان یک گروه تروریستی در آلمان شناخته می شود اما هواداران این گروه همچنان به شکلی زیرزمینی در آلمان مشغول فعالیت خود هستند.

کد مطلب 4212826

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