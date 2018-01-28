پلیس آلمان تجمع هواداران «پ ک ک» در شهر کلن را متفرق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، در پی تجمع گروهی از کردهای مهاجر در شهر کلن آلمان در حمایت از گروه های تروریستی «پ ک ک» و «پی وای دی»، پلیس این شهر اقدام به مداخله و متفرق ساختن معترضین کرد.

این درحالیست که پلیس شهر کلن در ابتدا مجوز برگزاری تجمع را صادر کرده بود اما با گذشت چند ساعت و اقدام معترضین نسبت به حمل تصاویر رهبران پ ک ک اقدام به مداخله کرده است.

لازم به ذکر است گروه تروریستی پ ک ک از سال ۱۹۹۳ به عنوان یک گروه تروریستی در آلمان شناخته می شود اما هواداران این گروه همچنان به شکلی زیرزمینی در آلمان مشغول فعالیت خود هستند.