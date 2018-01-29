آخرین سیگنال امیدوارکننده از ۳ مفقود در سرخه/ جستجوها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شهروند افتری از توابع سرخه‌ روز گذشته و پیش از آغاز بوران شدید که به تعطیلی برخی مدارس استان سمنان نیز در شمال غربی این استان انجامید، به‌قصد جمع‌آوری هیزم وارد منطقه تنگه مرز سرخه شدند و بازگشتشان آن‌قدر طولانی شد که نخستین تماس‌ها برای فقدان این افراد اولین اکیپ‌های امدادی را در همان دقایقی به منطقه اعزام کرد.

۲۴ساعت از اولین گزارش می گذرد

روز گذشته مهدی یحیایی معاون عملیات هلال‌احمر استان سمنان به خبرنگار مهر گفت: این افراد طبق گزارش خانواده‌هایشان برای جمع‌آوری هیزم به منطقه واردشده و مفقود شدنشان صبح یکشنبه گزارش‌شده است.

وی افزود: اکیپ‌های هلال‌احمر باوجود برف فراوان برای امدادرسانی و یافتن سه مفقودی اعزام شدند.

جستجو متوقف شد

اما موضوع آنجا جدی شد که پس از یافتن آثاری از این افراد در منطقه اروانه، جستجو هم‌زمان با ساعت ۲۰:۳۰ شب یکشنبه، به دلیل وزش باد شدید، کاهش دید افقی و بارش برف متوقف شد تا نگرانی‌ها برای یافتن این افراد بیشتر شود.

بار دیگر معاون هلال‌احمر استان سمنان و این بار خبر از ادامه تلاش‌ها برای یافتن این افراد داده است چنانچه یحیایی می‌گوید: تلاش امدادگران تا ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه یکشنبه به علت کولاک شدید به سرانجام نرسید و از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه امدادگران دوباره برای باز کردن راه و دسترسی به این افراد راهی منطقه شده‌اند.

امید به زنده بودنشان وجود دارد

امید به زنده‌بودن این افراد زیاد است، این تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام مسئول در افتر سرخه است، علی غیاثی زاده بخشدار مرکزی سرخه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از مکانی که این افراد مفقودشده تا جایی که کلبه‌های متعددی در حوزه منابع طبیعی افتر وجود دارد تنها ۵۰۰ متر راه است لذا با توجه به اینکه‌این افراد دارای تجربه بالا و بومی منطقه هستند احتمال زنده ماندشان بسیار زیاد است.

وی افزود: این افراد حتی به جیره غذایی نیز می‌توانسته‌اند دسترسی پیدا کنند لذا امیدوار هستیم که آن‌ها را امروز دوشنبه بیابیم.

آخرین سیگنال امید

وضعیت منطقه اما ناپایدار است این را نقشه‌های هواشناسی و همچنین اداره کل هواشناسی استان سمنان می‌گوید در منطقه شمال سرخه شب گذشته دما به ۱۱درجه زیر صفر نیز رسیده است و بارش برف ۱۸ ساعت به‌طور نامنظم ادامه دارد، همچنین وزش باد ۲۴کیلومتر بر ساعت از سمت شمال شرقی نیز دسترسی به کوه‌های منطقه را دشوار کرده است.

اداره کل مخابرات استان سمنان نیز برای کمک به این سه مفقودی وارد عمل شد تا به دنبال آخرین سیگنال باشد آنجا که آخرین تماس قبل از دیس ایبل شدن خطوط تلفن همراه ثبت‌شده است طی اطلاعیه‌ای این اداره کل منتشر کرده آخرین سیگنال دریافتی از تماس این افراد در افتر بوده و به‌این‌ترتیب می‌توان گفت این افراد آخرین بار در حومه امامزاده عبدالله(ع) بوده‌اند.

اعزام دوباره تیم امداد

شش صبح دوشنبه یک‌بار دیگر گروه ویژه امدادگران هلال‌احمر پوتین‌هایشان را بستند تا این بار با ساعاتی که پیش رودارند بجنگند تا تقدیر از سه مرد سرخه‌ای را تغییر دهند و همه‌چیز به ساعات باقی‌مانده بستگی دارد.

هیپوترمی و یا سرمازدگی نخستین تهدیدی است که این سه فرد باید از آن بگریزند، این بیماری آسیب جدی به اعضای بدن در صورت سرمای شدید است که چهار نوع دارد و به ازای هر نوع، درجه و میزان خساراتی که بافت‌های بدن زده می شود متفاوت هستند.