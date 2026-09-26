فشار ترامپ بر زلنسکی برای سفر به مسکو و دیدار با پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار اخیر خود با ولودیمیر زلنسکی در نیویورک، از رئیس‌جمهور اوکراین خواسته است برای گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر کند؛ پیشنهادی که زلنسکی آن را رد کرده است.

ترامپ این پیشنهاد را در دیدار ۲۲ سپتامبر خود با زلنسکی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده و از او خواسته است برای گفت‌وگو درباره پایان جنگ اوکراین با پوتین به مسکو برود.

بر اساس این گزارش، زلنسکی این پیشنهاد را نپذیرفته و منابع نزدیک به رئیس‌جمهور اوکراین گفته‌اند که مطرح شدن دوباره چنین پیشنهادی از سوی ترامپ، او را ناراحت کرده است.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که دولت ترامپ تلاش می‌کند مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین را از سر بگیرد. مسکو پیش‌تر بارها اعلام کرده است که پوتین آماده دیدار با زلنسکی در مسکو است، در حالی که کی‌یف بر برگزاری چنین دیداری در یک مکان بی‌طرف تأکید دارد.

با این حال، دفتر رئیس‌جمهور اوکراین گزارش بلومبرگ را تکذیب کرده و آن را «اطلاعات نادرست» خوانده است. مقام‌های اوکراینی گفته‌اند ترامپ و زلنسکی درباره امکان برگزاری مذاکرات سه‌جانبه میان آمریکا، اوکراین و روسیه گفت‌وگو کرده‌اند، اما ترامپ پیشنهاد سفر زلنسکی به مسکو برای دیدار با پوتین را مطرح نکرده است.