کشف ۸۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک شرکت متروکه در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسمی طرهانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز در یک واحد صنعتی متروکه در شهرک صنعتی لیا، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مقام قضایی و با حضور نمایندگان اداره برق و سازمان صنعت، معدن و تجارت به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: در بازرسی از این واحد صنعتی متروکه، ۸۷ دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش آنها بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

طرهانی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر ایجاد اخلال در روند تأمین انرژی، موجب تضییع حقوق عمومی می‌شود و پلیس با افرادی که با هدف کسب سود اقدام به راه‌اندازی ماینرهای غیرمجاز می‌کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.