منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشاهده دود در مناطق شرقی شهر اصفهان اظهار کرد: دود مشاهده‌شده ناشی از آتش‌سوزی در محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ضایعات شهری واقع در گردنه زینل است که به دلیل وزش باد، همچنان به‌صورت لکه‌ای از محل حریق متصاعد می‌شود.

وی افزود: پس از وقوع این آتش‌سوزی، تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی با استفاده از خودروهای اطفای حریق، ماشین‌آلات و تانکرهای آبرسان به محل اعزام شدند و طی ساعت‌های گذشته تاکنون در منطقه مستقر هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تداوم عملیات مهار آتش تصریح کرد: نیروهای عملیاتی علاوه بر اطفای حریق، در حال لکه‌گیری و پاکسازی محل هستند تا کانون‌های باقی‌مانده آتش نیز مهار شوند.

شیشه‌فروش با بیان اینکه وزش باد موجب پراکندگی دود ناشی از این آتش‌سوزی در مناطق شرقی اصفهان شده است، خاطرنشان کرد: عملیات آتش‌نشانی در محل گردنه زینل همچنان ادامه دارد.