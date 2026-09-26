دستور قضایی برای بررسی ابعاد حادثه اتوبوس همدان - ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعماد صدوری با ابراز تأسف عمیق و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان این سانحه، اظهار کرد: به‌محض اطلاع از وقوع این حادثه، دستورات لازم به ضابطان قضایی ابلاغ و پرونده‌ای در دادسرای ساوه تشکیل شد، همچنین قاضی ویژه برای رسیدگی دقیق، خارج از نوبت و بررسی تمامی ابعاد حادثه و ترک‌فعل‌های احتمالی تعیین شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های اولیه پلیس راه مبنی بر خواب‌آلودگی راننده و عدم توجه به جلو، افزود: در بررسی‌های کارشناسی، تمامی جوانب از جمله سلامت و سوابق راننده، وضعیت فنی خودرو، ساعت کاری و انطباق عملکرد شرکت اتوبوسرانی با مقررات حمل‌ونقل عمومی تحت نظارت قضایی قرار گرفته است.

دادستان ساوه با تأکید بر اینکه امنیت و سلامت جان شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی این شهرستان است، گفت: چنانچه در روند تحقیقات، قصور یا تقصیری از سوی راننده، شرکت حمل‌ونقل یا سایر عوامل مرتبط احراز شود، دستگاه قضا بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت، برخورد قانونی را اعمال کرده و پرونده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

صدوری با انتقاد از تکرار حوادث جاده‌ای در محورهای مواصلاتی این شهرستان، بر ضرورت نظارت بیشتر بر ناوگان حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: ضعف در زیرساخت‌های رفاهی، کمبود جایگاه‌های سوخت و محل‌های استراحت مناسب در اتوبان ساوه، از عوامل زمینه‌ساز خستگی رانندگان و بروز چنین حوادث تلخی است که متولیان امر باید نسبت به رفع آن‌ها با فوریت اقدام کنند.

اتوبوس مذکور حامل ۳۵ مسافر از مبدأ کرمانشاه به مقصد تهران بود که صبح امروز دچار واژگونی شد، این حادثه متأسفانه منجر به فوت ۱۱ نفر (۸ مرد و ۳ زن) و مصدومیت ۲۴ مسافر دیگر شده است.