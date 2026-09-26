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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

دستگیری ۲ موبایل‌قاپ حرفه‌ای پایتخت + فیلم

دستگیری ۲ موبایل‌قاپ حرفه‌ای پایتخت + فیلم

دو موبایل‌قاپ حرفه‌ای در محدوده خیابان پیروزی تهران دستگیر شدند و در جریان تحقیقات پلیسی به ۳۰ فقره سرقت تلفن همراه، از جمله گوشی‌های آیفون در نقاط مختلف پایتخت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای تلفن همراه در محدوده خیابان پیروزی خبر داد و گفت: این متهمان پس از شناسایی و دستگیری، به ۳۰ فقره سرقت تلفن همراه در نقاط مختلف تهران اعتراف کردند.

سرهنگ حاتمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت تلفن همراه در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در محدوده خیابان پیروزی و چهارراه کوکاکولا، موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این سرقت، سارقان با اقدامی جسورانه درِ خودروی مالباخته را باز کرده و تلفن همراه وی را به سرقت برده و سپس از محل متواری شده بودند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت سارقان را شناسایی کردند و در ادامه هر ۲ متهم طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

حاتمی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، یک دستگاه موتورسیکلت مشکی‌رنگ که متهمان از آن برای ارتکاب سرقت‌ها استفاده می‌کردند نیز کشف و توقیف شد.

اعتراف به ۳۰ فقره موبایل‌قاپی

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات، به ۳۰ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کردند و بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی دیگر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.

سرهنگ حاتمی در پایان تصریح کرد: تحقیقات پلیسی برای شناسایی و دستگیری فردی که اموال مسروقه را از این سارقان خریداری می‌کرد، همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6959300
مهسا حيدری توچائی

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