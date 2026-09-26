به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای تلفن همراه در محدوده خیابان پیروزی خبر داد و گفت: این متهمان پس از شناسایی و دستگیری، به ۳۰ فقره سرقت تلفن همراه در نقاط مختلف تهران اعتراف کردند.

سرهنگ حاتمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت تلفن همراه در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در محدوده خیابان پیروزی و چهارراه کوکاکولا، موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این سرقت، سارقان با اقدامی جسورانه درِ خودروی مالباخته را باز کرده و تلفن همراه وی را به سرقت برده و سپس از محل متواری شده بودند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت سارقان را شناسایی کردند و در ادامه هر ۲ متهم طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

حاتمی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، یک دستگاه موتورسیکلت مشکی‌رنگ که متهمان از آن برای ارتکاب سرقت‌ها استفاده می‌کردند نیز کشف و توقیف شد.

اعتراف به ۳۰ فقره موبایل‌قاپی

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات، به ۳۰ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کردند و بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی دیگر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.

سرهنگ حاتمی در پایان تصریح کرد: تحقیقات پلیسی برای شناسایی و دستگیری فردی که اموال مسروقه را از این سارقان خریداری می‌کرد، همچنان ادامه دارد.