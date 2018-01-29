امکانات امامزادگان در استان های برفی در خدمت مردم قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی وخدماتی که در این ایام در حال خدمت رسانی به مردم هستند گفت : استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه سراسر کشور در راستای اسکان مردم در روزهای برفی به مدیران ادارات کل ، بقاع متبرکه واعضای هیات امناء امامزادگان کشور در استانهای برفی ،اعلام شده و این عزیزان وهمکاران کوشای ما بیش از پیش باید از ظرفیت بقاع متبرکه در خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با بیان اینکه این بقاع نورانی باید محل آرامش و آسایش مردم در راه مانده و سختی دیده باشند، تصریح کرد: شایسته است در این روزها که خداوند نعمت‌های آسمانی‌اش را بر ما ارزانی داشته، شکر این نعمت الهی را بجا بیاوریم وبه مردم نیازمند کمک کنیم تا این نعمت روزافزون شود.

حجت الاسلام محمدی افزود: همه ما در قرآن کریم، این وعده الهی را خوانده‌ایم که اگر نعمت‌های مرا شکرگزاری کردید، آن را بر شما افزون می‌کنم.

رئیس سازمان اوقاف کشور در پایان همچنین از تمامی نیروهای نظامی، انتظامی، راهداری و امدادی که در این شرایط سخت، بیش از گذشته در حال خدمت به مردم عزیزمان هستند، قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش در این راستا شب گذشته و صبح امروز تعدادی از مسافران به‌علت مسدود بودن محور سوادکوه در آستان مقدس امامزاده عبدالحق(ع) و امامزاده ابوطالب(ع) زیراب مازندران اسکان داده شدند. همچنین شب گذشته به دلیل برودت هوا و بسته شدن محورهای مواصلاتی تعدادی از مسافران در مسجد سعیدآباد شهرستان ایجرود زنجان اسکان داده شدند.