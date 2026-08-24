فاطمه برازنده کارگردان فیلم کوتاه «وقتی بزرگ شدی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه این فیلم توضیح داد: در حقیقت، سالهاست که به واسطه تجربه مادری، دقت نظر و حساسیت بیشتری نسبت به جهان کودکان و دوران کودکی پیدا کردهام. بارها شاهد بودهام که کودکان در مناسبات دنیای بزرگسالان نادیده گرفته میشوند و والدین نسبت به تأثیر کلام و رفتار خود بر روان و آینده فرزندانشان چندان آگاه نیستند. یکی از تناقضهای ملموس در این زمینه، به تعویق انداختن خواستههای کودکانه تا دوران بزرگسالی است.
وی درباره رویکرد پرداختن به دوران کودکی در این فیلم گفت: این فیلم ترکیبی از ۲ رویکرد روانشناختی و دراماتیک نسبت به گذار از دوران کودکی به بزرگسالی است؛ حتی در مواقعی که تأکید بر جنبه دراماتیک اثر است، نمیتوان نشانههای روانشناختی کودک را در این ماجرا نادیده گرفت.
این کارگردان در پاسخ به این پرسش که توجه به جهان ذهنی کودک، چقدر بر رویکرد بصری فیلم تأثیر گذاشته است، عنوان کرد: برای من بسیار حائز اهمیت بود که روایت بصری در خدمت نگاه کودکانه و همچنین تأثیرپذیری کودک از رویدادها قرار گیرد و این انتخاب در دکوپاژ و زبان بصری فیلم تأثیری آشکار داشته است.
وی درباره مرحله تولید «وقتی بزرگ شدی» اظهار کرد: در درجه نخست، بهعنوان نخستین تجربه کارگردانی، همزمان کار کردن با کودک و حیوان خانگی چالشی بزرگ محسوب میشد که در جریان تولید، دشواریهای خاص خود را به همراه داشت و نیازمند شکیبایی و حوصله فراوانی بود؛ گاه این دشواریها به واسطه محدودیتهایی نظیر زمان و مکان فیلمبرداری بیشتر هم میشد. با این حال، این تجربه برای من درسهای ارزشمندی داشت و علیرغم تمام چالشها، از همراهی با آن لذت بردم.
برازنده در پایان درباره برنامه پخش و اکران فیلم توضیح داد: هنوز وارد مرحله برنامهریزی برای پخش فیلم نشدهام و در حال حاضر کاملا درگیر مراحل پساتولید و مشتاقانه منتظر دیدن نسخه نهایی فیلم هستم. در نهایت، احتمالا مطابق روال معمول فیلمهای کوتاه، برای حضور در جشنوارهها اقدام خواهم کرد.
«وقتی بزرگ شدی» داستان کودکی است که بزرگ شدن شرط رسیدن به خواستههایش است؛ اما ترک شدن از سوی مادر با همین بهانه، او را در موقعیتی دشوار میان تلاش برای اثبات بزرگ بودن و حفظ دنیای کودکانهاش قرار میدهد. این فیلم با تمرکز بر جهان ذهنی کودک، به تقابل میان رویاهای کودکانه و بار سنگین مسئولیتهایی میپردازد که پیش از موعد بر دوش او قرار میگیرند.
پرسام همتیان، سیما خانوکیلی، شیما عارف و مصطفی عباسنژاد در این اثر هنری به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل «وقتی بزرگ شدی» میتوان به مجری طرح: حسین محروقی، مشاور کارگردان: حسین قربانی، مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان: شیما عارف، دستیار دوم کارگردان: یگانه جعفری، منشی صحنه: معصومه ویلان، بازیگردان: سیدرضا عظیمی، مدیر فیلمبرداری: علی شورورزی، سرپرست گروه و دستیار اول فیلمبرداری: اشکان عباسی، دستیاران فیلمبردار: امیر متقی و علی چغازردی، صدابردار: کورش فرجاد، طراح صحنه و لباس: لیلی رضایی، دستیار صحنه: محمدامین منصفنژاد، گریم: حجت موسوی، عکاس: فاطمه قائدینیا، مدیر تولید: پارسا یزدان، دستیاران تولید: سروش صفایی-معین مرادی و امیرحسین دهقان، مسئول دوربین: حسین طهماسبی، مسئول سینه موبیل: مصطفی خدابندهلو اشاره کرد.
نظر شما