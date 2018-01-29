توقع نداریم «پارلمان اصلاحات» امسال اجرا شود

حمیدرضا شکوهی عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت طرح «پارلمان اصلاحات» اظهار داشت: در آخرین جلسه دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، درباره طرح پارلمان اصلاحات «طرح موضوع» و نظرات مختلفی پیرامون آن مطرح شد؛ برخی از این طرح حمایت کردند و برخی دیگر اعلام داشتند شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان باید همچنان به کار خود ادامه دهد.

وی افزود: قرار نبود طرح پارلمان اصلاحات در این جلسه مطرح شود. در این جلسه، پارلمان اصلاحات صرفا «طرح موضوع» شد و رای گیری درباره آن صورت نگرفت.

شکوهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی قرار است درباره طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم طرح موضوع شود و هم رای گیری تصریح کرد: رای گیری هنوز در دستور کار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار ندارد؛ ضمن اینکه رئیس دولت اصلاحات هم فعلا نظرش را درباره این طرح اعلام نکرده است.

عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری اضافه کرد: طبیعتا مایل نیستیم در این زمینه «تک روی» شود؛ نظر خاتمی و نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای ما اهمیت دارد.

وی ادامه داد: طی ده روز گذشته، برایند نظرات پیرامون طرح پارلمان اصلاحات چه از سوی نمایندگان مجلس و چه از سوی چهره های حزبی مثبت بوده است.

شکوهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا می توانیم انتظار داشته باشیم تا پایان سال جاری، درباره طرح پارلمان اصلاحات تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد اظهار داشت: انتظار نداریم که امسال «پیش نویس اساسنامه» طرح پارلمان اصلاحات که به خاتمی ارائه شد، به طور دقیق تصویب و اجرا شود و این پیش نویس، صرفا یک «پیشنهاد» است.

عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری عنوان کرد: آن طور که پیش بینی کرده ایم، مجمع پارلمان اصلاحات در روز دوم خردادماه سال آینده برگزار می شود اما پیش بینی درباره به نتیجه رسیدن یا نرسیدنِ پیش از موعد این طرح، مشکل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین بار «مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب مردم سالاری بود که در تاریخ 23 آذرماه سال جاری در کنگره حزب اسلامی کار، طرح پارلمان اصلاحات را مطرح کرد. از آن تاریخ تاکنون اظهارات مختلفی از سوی چهره های شاخص اصلاح طلب در «له» یا «علیه» این طرح مطرح شده است. اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات غالبا از موافقین و اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان غالبا از مخالفین این طرح به حساب می آیند.

پیش نویس این طرح آذرماه سال جاری از سوی مصطفی کواکبیان و اعضای حزب مردم سالاری به رئیس دولت اصلاحات تقدیم شد اما رئیس جمهور اسبق تاکنون درباره آن، نظری ابراز نکرده است.