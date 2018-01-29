اجرای ۱۹۷عنوان برنامه قرآنی همزمان با دهه فجر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه انقلاب ما انقلابی الهی بر اساس باورها و اعتقادات دینی مردم است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی دو ویژگی اساسی شامل حضور همه جانبه مردم و رهبری الهی دارد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران از دل مردم، برای مردم و توسط خود مردم شکل گرفته است، افزود: انقلاب اسلامی در ایران تجربه منحصر به فردی در تمام عالم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه انقلاب ما انقلابی جهانی و هدف آن رساندن پرچم این انقلاب به دست امام زمام (عج) است، گفت: همه مسئولین باید در جهت حفظ و هدایت این انقلاب عظیم تلاش کنند تا بتوانیم به آرمان های اصلی آن برسیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی عهده دار دو کمیته قرآن و کمیته انجمن های اسلامی و هیئت های مذهبی در ستاد دهه فجر است، عنوان کرد: کمیته قرآن ۱۹۷ عنوان برنامه را در دهه فجر امسال اجرایی خواهد کرد.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به برخی از برنامه های شاخص کمیته قرآن در ایام دهه فجر، بیان کرد: ۱۲ کارگاه سبک زندگی قرآنی، آغاز به کار مجمع قرآنیان و مجمع خیرین قرآنی استان، برگزاری جشنواره قرآنی خانواده، برگزاری دوره تخصص تربیت داور قرآن کریم، برگزاری همایش حافظین قرآن و جشنواره قرآنی کودک و نوجوان از جمله برنامه های کمیته قرآن در ایام الله دهه فجر امسال خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۴۵۰ جلد قرآن کریم در دهه فجر در استان توزیع خواهد شد، اظهار داشت: برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان در برخی از شهرستان ها، جابجایی روحانیون سطح استان، تجلیل از پیشکسوتان قرآنی، برگزاری جشنواره ملی ملکوت و همچنین تبیین سخنان رهبری در مباحث قرآنی از دیگر برنامه های کمیته قرآن در دهه فجر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ فاطمیون در ۱۳ شهرستان، افزود: همایش بزرگ استانی شئون فرهنگی و ۱۰ جلسه محوری در ۱۰ هیئت مذهبی مرکز استان در دهه فجر برگزار می شود.

اعزام ۴۰۰ مبلغ به روستاها در ایام فاطمیه و دهه فجر

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ مبلغ به روستاهایی که روحانی ندارند در ایام فاطمیه و دهه فجر اعزام خواهند شد، گفت: برگزاری پنج کارگاه آموزشی ویژه مواد مخدر، مسابقه و جشنواره دختر نمونه فاطمی و کارگاه آموزشی سواد رسانه نیز از جمله برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در دهه فجر است.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه ۱۵۰ مشاور مذهبی خواهر نیز در ایام فاطمیه در مدارس سطح استان فعالیت خواهند کرد، عنوان کرد: کمیته انجمن های مذهبی و تشکل های دینی نیز ۸۰ عنوان برنامه شاخص را در دهه فجر اجرا خواهد کرد.