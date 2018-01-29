رونمایی از چمن فولاد شهر پیش از بازی ذوب آهن در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، چمن ورزشی فولادشهر اصفهان که چندماهی زیر کشت رفته بود برای برگزاری بازی فردا (سه شنبه) تیم ذوب آهن اصفهان مقابل نماینده فوتبال هند در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا آماده شده است.

کاور مخصوص چمن فولادشهر که برای حفاظت از آن مقابل بارش برف کشیده شده بود با حضور سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن برداشته شد تا از این چمن مرغوب رونمایی شود.

ذوب آهن اصفهان در دو ماه گذشته بازی های خانگی خود را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار کرد.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۷ سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف آیزول هند در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا می رود.