پوشش زنده اختتامیه جشنواره تئاتر فجر از رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله گودرزی مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران و مدیر استودیوی معاونت صدا ضمن اعلام این خبر گفت: امسال رادیو برای پوشش رویدادهای جشنواره تئاتر فجر تلاش زیادی کرد و روزانه بیش از پنج ساعت از وقت شبکه های رادیویی را به این جشنواره اختصاص داد.

وی افزود: اکنون که این جشنواره به ایستگاه آخر رسیده است رادیو ایران اختتامیه آن را ۹ بهمن از ساعت ۱۹ تا ۲۲ از تالار وحدت پوشش می دهد و برگزیدگان را اعلام خواهد کرد.

مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران در پایان بیان کرد: تجربه خوبی از همکاری با مسئولان تئاتر شهر محل استقرار رادیوها اتفاق افتاد و در این میان آقایان جودکی و جعفریان همکاری بهتری با ما داشتند که امیدواریم که این تلاش بیشتر شود. هر چند از روابط عمومی جشنواره، انتظار بیشتری برای همکاری می رفت.