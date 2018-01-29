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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

پوشش زنده اختتامیه جشنواره تئاتر فجر از رادیو ایران

پوشش زنده اختتامیه جشنواره تئاتر فجر از رادیو ایران

برنامه «کافه هنر» رادیو ایران به صورت مستقیم و زنده اختتامیه جشنواره تئاتر فجر را از آنتن این شبکه پخش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله گودرزی مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران و مدیر استودیوی معاونت صدا ضمن اعلام این خبر گفت: امسال رادیو برای پوشش رویدادهای جشنواره تئاتر فجر تلاش زیادی کرد و روزانه بیش از پنج ساعت از وقت شبکه های رادیویی را به این جشنواره اختصاص داد.

وی افزود: اکنون که این جشنواره به ایستگاه آخر رسیده است رادیو ایران اختتامیه آن را ۹ بهمن از ساعت ۱۹ تا ۲۲ از تالار وحدت پوشش می دهد و برگزیدگان را اعلام خواهد کرد.

مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران در پایان بیان کرد: تجربه خوبی از همکاری با مسئولان تئاتر شهر محل استقرار رادیوها اتفاق افتاد و در این میان آقایان جودکی و جعفریان همکاری بهتری با ما داشتند که امیدواریم که این تلاش بیشتر شود. هر چند از روابط عمومی جشنواره، انتظار بیشتری برای همکاری می رفت.

کد مطلب 4213356
آروین موذن زاده

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