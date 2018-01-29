۱۴۰عنوان برنامه ویژه دهه فجر در شهرستان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری روز دوشنبه بمناسبت دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن جلسات سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان البرز برگزار شد اظهار کرد: در دوران ستم شاهی حکومت کاملا وابسته به غرب بود و هیچ استقلالی در تصمیم گیری حاکمان دیده نمی شد و ایران به عنوان کشوری نفت خیز منافع غربی ها را تامین می کرد اما با وقوع انقلاب اسلامی منافع غربی ها به خطر افتاد و دست آنها از ثروت عظیم ایران کوتاه شد به همین دلیل از همان روزهای انقلاب مخالفت با این نظام مردمی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: دشمنان در طول چهار دهه گذشته هر آنچه در توان داشتند بکار گرفتند و با کودتا، جنگ تحمیلی و دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای تلاش کردند با ایجاد تفرقه به اهداف شوم خود دست یابنداما به لطف الهی، هدایت رهبری و حضور مردم در صحنه همه توطئه ها یکی پس از دیگری خنثی شد و این انقلاب همچنان با صلابت و اقتدار اهداف خود را دنبال می کند.

حیدری بیان کرد: سپاه پاسداران به عنوان نهادی بر آمده از بطن مردم، در صیانت از ارزشهای اسلامی همواره در صحنه حضور دارد و اجازه نخواهد داد فتنه گران داخلی و خارجی به انقلاب آسیب بزنند.

اعزام گروههای جهادی به کرمانشاه

سرهنگ حیدری تصریح کرد: دررساتای کمک به آسیب دیدگان زلزله تعداد چهار گروه جهادی از متخصصان فنی به منطقه زلزله زده کرمانشاه اعزام شدند و در روستاهای بابااسکندر و قره باغ مستقر شده و نسبت به نصب کانکس های موقت برای تحویل به زلزله زدگان اقدام کردند.

وی ترویج دستاوردهای انقلاب اسلامی را محور برنامه های سپاه در ایام الله دهه مبارک فجر عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۴۰ عنوان برنامه در ایام مبارک دهه فجر در شهرستان البرز برگزار خواهد شد.

حیدری بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا، امام جمعه، برگزاری یادواره شهدا، مسابقات فرهنگی، ورزشی و نشست های بصیرتی در دهه فجر از جمله برنامه های اجرایی این ایام است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ دندان شکنی به تهدیدات دشمنان است.

وی به نقش رسانه ها در خنثی سازی توطئه های دشمنان اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اصلی خبرنگاران تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان است تا این نسل را با واقعیت ها آگاه کرد.

حیدری ادامه داد: دهه فجر فرصت طلایی روشنگری اهداف انقلاب اسلامی برای نوجوانان و جوانان است تاآنها بدانند جمهوری اسلامی با استقامت و ایستادگی مردمان آزادی خواه این سرزمین به دست آمده است.

وی اظهار کرد: ایام دهه فجر فرصت مغتنمی است تا بتوانیم دستاوردهای ارزشمند، استقلال و عزت عمومی نظام در برابر دشمنان انقلاب را به رخ جهانیان کشیده و به همگان ثابت کنیم که هیچ گاه دربرابر زورگویان تسلیم نخواهیم شد.