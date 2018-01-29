به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات کونگ‌فو قهرمانی استان گرامیداشت دهه مبارک فجر در بخش آزاد با حضور ۸۷ ورزشکار در هفت تیم برگزار شد که در پایان تیم شهرکرد توانست به مقام نخست این دوره از رقابت‌ها دست یابد.

در این مسابقات کونگ‌فو کاران سورشجانی به مقام دوم تیمی رسیدند و تیم لردگان بر سکوی سوم ایستاد.

همچنین سبحان قنبری و امیر نادری در رده سنی نوجوانان، جمال ملکوتی در رده سنی جوانان و حبیب‌الله حیدری در دره سنی بزرگسالان به‌عنوان فنی‌ترین ورزشکاران معرفی شدند.