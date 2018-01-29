به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر دوشنبه در نشست با مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی و فرمانداری های استان بوشهر بیان کرد: هدف از این نشست تعامل و هم افزایی مدیران و استفاده از ظرفیت های موجود اطلاع رسانی و تشریح خدمات دولت در استان است.

وی تاکید کرد: نظام اسلامی به آسانی به دست نیامده لذا همه ما وظیفه داریم به پاسداری از خون شهدا، نظام اسلامی را پاس بداریم و در راستای تعالی آن کار کنیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر تصریح کرد: تقویت رضایتمندی مردم از نظام موجب تقویت نظام می شود و یکی از عواملی که در این زمینه خیلی مهم است عملکرد روابط عمومی دستگاه های اجرایی است.

کاظمی بیان داشت: فضای مجازی فرصت خوبی برای اطلاع رسانی سریع و به موقع است که باید از وجود شبکه های اجتماعی نهایت بهره مندی را برای انعکاس خدمات دولت ببریم.

وی با تاکید بر همکاری دستگاه های اجرایی برای انعکاس خدمات دولت خاطرنشان کرد: دولت کارهای زیادی انجام داده و روابط عمومی ها باید با استفاده از دانش و ظرفیت فضاهای مجازی نسبت به انعکاس مطلوب این خدمات اقدام کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: با توجه به اینکه این موضوع یک قانون است، مجلس هم از دولت گزارش عملکرد در این زمینه می خواهد و با وجود مطالبه مردم باید این امر محقق شود.

کاظمی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، به زودی کمیسیون تخصصی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ایام دهه فجر بیان کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان خدمات دولت است و در این زمینه انتظار داریم همه دستگاه های اجرایی اقدام لازم را انجام دهند.