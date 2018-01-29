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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

معاون صداوسیمای مرکز کردستان:

پخش ۴۰ فیلم سینمایی با موضوع انقلاب اسلامی در شبکه کردستان

پخش ۴۰ فیلم سینمایی با موضوع انقلاب اسلامی در شبکه کردستان

سنندج- معاون صداوسیمای مرکز کردستان گفت: از بهمن ماه امسال تا بهمن ماه سال آینده ۴۰ فیلم سینمایی حوزه انقلاب اسلامی در شبکه استانی پخش می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا قهرمان امروز دوشنبه در جلسه نهایی هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان که در سالن شهدا گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: بخش صدا در ایام الله دهه فجر برنامه های متعددی هم چون با کاروان انقلاب، رادیو انقلاب و پخش ۱۰ برنامه نمایشی را برگزار می کند.

وی عنوان کرد: به مناسبت این ایام برنامه ای در رادیو به ارائه دستاوردها و عملکرد دستگاه های خدمت رسان استان کردستان توسط مدیران این دستگاه ها اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: در حوزه سیما هم برنامه های زیادی  از جمله چهل چراغ  و چهل افق تدارک دیده شده است.

معاون صدا اداره کل صداوسیمای مرکز کردستان ادامه داد: به مناسبت آغاز چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، چهل فیلم سینمایی در حوزه انقلاب اسلامی از بهمن ماه امسال تا بهمن ماه سال آینده در شبکه استانی پخش خواهد شد.

رییس جهاد دانشگاهی استان کردستان هم در این جلسه گفت:  ۱۴۰ برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر در مجموعه دانشگاه های استان برگزار می شود.

چیا سهراب نژاد اظهارداشت: برنامه های مذکور به منظور ایجاد شور و شوق در بین دانشجویان به اجرا در می آیند و دانشجویان سهم و نقش اصلی در برگزاری این برنامه ها بر عهده دارند.

کد مطلب 4213589

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