۳۰ بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام پذیرش حوزه علمیه خواهران فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان فارس، آیت الله علی شیخ موحد، در نشست خبری پذیرش سال تحصیلی ۹۸-۹۷ درباره ساختمان‌های مدارس علمیه خواهران استان گفت: از بین ۳۲ مدرسه علمیه خواهران در سطح استان، ساختمان فیزیکی اکثر مدارس ساخته شده و تنها در شهرهای گله دار، مرودشت و نورآباد در حال تکمیل یا رفع نواقص است که گنجایش طلبه های فعلی و جدید را دارد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس ضمن ابراز خرسندی از اینکه اکثر کارمندان حوزه اعم از مدیر، معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش، فارغ التحصیل حوزه هستند، گفت: ضرورت مسئله تحصیل خواهران طلبه در کشور که به گفته رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) پدیده مبارکی است، موجب یک حرکت کلی در سراسر کشور با هدف رفع نیازهای فرهنگی جامعه شده است.

آیت الله شیخ موحد با اشاره به فعالیت مبلغان مدارس علمیه خواهران استان فارس در مراسم های مذهبی شهرستانها گفت: یکی از برکات حوزه علمیه در استان فارس اداره مجالس مذهبی بخصوص در شهرستانهای داراب، فسا، جهرم، لار و حتی گله دار بوده است.

وی با بیان اینکه ۳ هزار طلبه خواهر در استان فارس وجود دارد، تصریح کرد: عمده فعالیت این طلبه ها در مدارس آموزش و پرورش در قسمت تبلیغات و نمازجماعت بوده است که بعضا استخدام هم می شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس با تأکید بر اهمیت شنیدن تبلیغ از زبان خواهران برای خواهران، بیان کرد: در صدا و سیما نیز کم و بیش برای مراسمات مذهبی مثل ایام فاطمیه یا ایام ولادت حضرت معصومه و دیگر ائمه از طلاب خواهر استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه حملاتی که دشمنان به زنان در ایران می کنند و نبود آزادی و جلوگیری از پیشرفت را مطرح کرده اند، اضافه کرد: حضور این افراد بهترین جواب به دشمنان است، حتی می توان به شبهه دشمن پاسخ داد که حجاب و عفاف مانع پیشرفت علمی نیست.

آیت الله شیخ موحد در بیان جایگاه زنان طلبه در تبلیغ دینی خاطرنشان کرد: بهترین پاسخ به حملاتی مانند نبود آزادی یا جلوگیری از پیشرفت بخصوص پیشرفت علمی که به مسئله زن در ایران می شود، همین خواهران طلبه هستند و شاید هیچکس مانند آن‌ها توانایی جواب دادن به اینکه آیا حجاب و عفاف مانع پیشرفت علمی است را نداشته باشد.

وی خواستار دعوت از دیگران برای بازدید از چگونگی تحصیلات حوزه علمیه خواهران شد و افزود: تمام مراحل تحصیل در حوزه علمیه خواهران، اعم از سطح دو(کارشناسی)، سه(کارشناسی ارشد) و چهار(دکتری) مجانی است که این مجانی بودن اول بخاطر آن است که درس مذهبی در ایران مجانی است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس با اشاره به اینکه در حوزه علمیه خواهران استان فارس آمار خوشحال کننده ای در ازدواج و طلاق وجود دارد، اضافه کرد: در سال ۹۵از بین ۱۲۷ ازدواج ثبت شده توسط طلاب خواهر استان فارس، تنها دو طلاق داشتیم که این رقم در سال جاری تاکنون به یک مورد رسیده است.

وی شعار همایش طلیعه حضور امسال که برای طلاب خواهر جدیدالورود استان فارس برگزار شد، را «طلبه تربیت کننده شوهر»بیان کرد و افزود: این شعار که مبنای حرکت مسیر طلبه است به این معنا است که رفتار زوجه به گونه ای باشد که شوهر از وی مشکلاتی مثل دروغ و چشم و هم چشمی نبیند.

آیت الله شیخ موحد با بیان اینکه اکثر اداره کنندگان جلسات بانوان جزو طلاب مبلغ حوزه علمیه نیستند، اضافه کرد: در شیراز بیش از ۳۳۰ نفر مبلغه داریم که از این تعداد تنها ۳۵ نفر طلبه و مابقی همان بانوان سنتی گذشته هستند که ما در حوزه هیچگونه تسلطی بر آنها نداریم. اما خوشبختانه با همکاری صدا و سیما و مدارس علمیه خواهران استان، به سمتی میرویم که مردم از طریق حوزه پیگیر برگزاری مجالس خود باشند.