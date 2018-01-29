۴۵۰۰ برنامه در سطح استان کردستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مسئول روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان امروز دوشنبه در جلسه نهایی هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان که در سالن شهدا گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: تاکنون بیش از ۶۰ جلسه توسط کمیته های ۲۰ گانه استانی و شهرستانی ستاد گرامیداشت دهه فجر در سطح استان تشکیل شده است.

بهزاد کرم اللهی عنوان کرد: در کمیته های مذکور اجرای ۴ هزار و ۵۰۰ برنامه شامل افتتاح پروژه های عمرانی، برگزاری همایش ها، اعزام اکیپ های درمانی رایگان به نقاط محروم، برپایی نمایشگاه ها، برگزاری مسابقات فرهنگی وورزشی و غیره برای این ایام تدارک دیده شده است.

وی اظهارداشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال هم در بیش از ۹۰ نقطه سطح استان با حضور پرشور و گسترده مردم هم چون سنوات گذشته برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امسال ۳۹ مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز چهلمین سال را جشن می گیریم، بیان کرد: تفاوت جشن امسال با سنوات گذشته این است که بعد از پایان ۲۲ بهمن ماه اقدامات ستاد گرامیداشت دهه فجر متوقف نمی شود واعضای این ستاد تهیه برنامه های سال آینده را دنبال می کنند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه کمیته کودکان ونوجوانان ستاد دهه فجر به منظور آشناساختن کودکان ونوجوانان با انقلاب اسلامی تشکیل شده است، گفت: ما در برنامه های خود به دنبال چشاندن حلاوت و شیرینی پیروزی انقلاب اسلامی به کودکان ونوجوانان هستیم.

سهیلا شیخی بیان کرد: آذین بندی و فضاسازی مراکز کانون پرورش فکری، اجرای برنامه ایی با عنوان بهمن پاینده که شامل قصه گویی، اجرای موسیقی کودکانه، بیان خاطرات انقلاب، شعرخوانی گروهی در زمینه انقلاب است، از جمله برنامه های ما در این ایام الله است.

وی اضافه کرد: برپایی نمایشگاه دست ساخته های کودکان، معرفی وقایع انقلاب به کودکان، اجرای نمایش عروسکی، اکران فیلم پایان رویاها ویژه نوجوانان ومعرفی شخصیت های انقلاب به شیوه ه مختلف و نمایشنامه خوانی از دیگر برنامه های کمیته کودکان ونوجوانان ستاد دهه فجراستان است.