کشف یک کیلو هروئین و شیشه در نظر آباد/ ۳ نفر دستگیر شدند

سرهنگ علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر خریدوفروش مواد مخدر از نوع شیشه، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس پس از انجام عملیات اطلاعاتی و پلیسی موفق به کشف مخفیگاه متهمان شدند، ادامه داد: پس از هماهنگی با مقامات قضایی، اکیپی از مأموران پلیس به مخفیگاه آن‌ها اعزام‌شده و ۲ نفر از متهمان را که با یک خودرو سواری پژو در حال خروج از مخفیگاه بودند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی نظرآباد با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهمان حدود یک کیلو مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه و یک عدد اسپری اشک‌آور غیرمجاز کشف و ضبط شد، از شهروندان خواست تا به‌محض مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را با پلیس در جریان گذارند.