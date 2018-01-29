انتقال ۱۳۸ سرمازده به بیمارستان توسط اورژانس تهران/یک نفر درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم درآبادی شامگاه دوشنبه ضمن ارائه آماری از ماموریت های اورژانس تهران در خصوص سرمازدگی اظهار داشت: از ساعت ۱۹ شنبه ۷ بهمن تا ساعت ۲۰ دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۸ فرد سرمازده به بیمارستان ها منتقل شدند.

وی افزود: علاوه بر این تعداد ۸ نفر از افراد سرمازده نیز در محل درمان شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: متاسفانه یکی از هم وطنانمان نیز در اثر سقوط هم تراز فوت کرد.

بر اساس این گزارش بارش برف شدید در استان تهران از شنبه شب تا یکشنبه شب سبب در راه ماندن و سرمازدگی تعداد زیادی از اهالی این استان و مسافران شد.