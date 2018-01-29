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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱:۱۵

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران خبر داد؛

انتقال ۱۳۸ سرمازده به بیمارستان توسط اورژانس تهران/یک نفر درگذشت

انتقال ۱۳۸ سرمازده به بیمارستان توسط اورژانس تهران/یک نفر درگذشت

تهران- مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از انتقال ۱۳۸ سرمازده به بیمارستان توسط اورژانس تهران خبر داد و گفت: متاسفانه یک نفر نیز در اثر سقوط هم تراز جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم درآبادی شامگاه دوشنبه ضمن ارائه آماری از ماموریت های اورژانس تهران در خصوص سرمازدگی اظهار داشت: از ساعت ۱۹ شنبه ۷ بهمن تا ساعت ۲۰ دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۸ فرد سرمازده به بیمارستان ها منتقل شدند.

وی افزود: علاوه بر این تعداد ۸ نفر از افراد سرمازده نیز در محل درمان شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: متاسفانه یکی از هم وطنانمان نیز در اثر سقوط هم تراز فوت کرد.

بر اساس این گزارش بارش برف شدید در استان تهران از شنبه شب تا یکشنبه شب سبب در راه ماندن و سرمازدگی تعداد زیادی از اهالی این استان و مسافران شد.

کد مطلب 4213932

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