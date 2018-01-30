آمریکا ورود پناهجویان از ۱۱ کشور را از سرمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور پذیرش پناهجویان از ۱۱ کشور جهان را که تحت عنوان کشورهایی با «خطر بالای امنیتی» مشخص کرده است، مجدداً آغاز می کند؛ اما تدابیر بیشتری را برای غربالگری این گروه از مهاجرانِ کشورهای عمدتاً خاورمیانه ای و آفریقایی در پیش می گیرد.

گفتنی است که این تغییرات پس از یک بازنگری ۹۰ روزه در قوانین پذیرش مهاجران از کشورهای ایران، مصر، لیبی، مالی، کره شمالی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن توسط وزارتخانه های امور خارجه و امنیت داخلی آمریکا و همچنین آژانسهای اطلاعاتی این کشور مطرح شد.

این قوانین جدید آخرین تغییرات در برنامه پذیرش مهاجران در آمریکا است که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور به عنوان موضوعات ذیل حوزه امنیت ملی مورد توجه قرار داد.

برخی از اقدامات دولت آمریکا از جمله صدور فرمان اجرایی برای اِعمال ممنوعیت موقت بر ورود مهاجران به این کشور به نزاعهای حقوقی گسترده ای انجامیده است.

تغییرات اعلام شده در روز دوشنبه شامل بکارگیری تدابیر غربالگری اضافی برای مهاجرانی از ۱۱ کشور جهان و همچنین بازنگری دوره ای در فهرست کشورهایی است که به عنوان کشورهایی با خطر بالای امنیتی تعیین می شوند.

یک مقام ارشد دولت آمریکا که خواست نامش فاش نشود، با استناد به دلایل امنیتی از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص اینکه چه گروه از مهاجران این ۱۱ کشور مشمول فرآیندهای غربالگری بیشتر خواهند شد، خودداری کرد.

گفتنی است که فهرست کشورهایی با «خطر بالا» آخرین بار در سال ۲۰۱۵ و در دوره ریاست جمهوری اوباما به روز رسانی شد.