دورکاری و خرید آنلاین مصرف انرژی را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، اگر چه آمریکایی ها در حال توسعه فعالیت های تجاری و حرفه ای خود هستند، اما مصرف انرژی توسط آنها در حال کاهش است و راز این امر در افزایش حضور آنها در منازل، دورکاری و انجام خریدهای مختلف از طریق اینترنت نهفته است.

نتایج یک بررسی تازه که در نشریه ژول آمریکا به چاپ رسیده، نشان می دهد که روز به روز بر تعداد شهروندانی که به جای پرسه زدن در رستوران ها و قهوه خانه ها و گشت و گذار در فروشگاه ها و دیگر مراکز خرید ترجیح می دهند در خانه بمانند و با چند کلیک هر چیزی را بخرند، افزوده می شود.

علاوه بر این دورکاری و انجام فرایندهای شغلی مختلف از منازل نیز در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ غالب کاری در آمریکا است. نتیجه این امر کاهش ۱.۸ درصدی مصرف انرژی در امریکا در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سال قبل از آن بوده، این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان مصرف انرژی به شکل نگران کننده ای در حال افزایش است.

گفتنی است انرژی صرفه جویی شده به این شیوه معادل ۱۷۰۰ تریلیون BTU است که برابر با کل انرژی تولید شده در ایالت کنتاکی در سال ۲۰۱۵ می باشد. با توجه به اینکه جوانان رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۷۰ درصد بیشتر از متوسط مردم آمریکا وقتشان را در درون خانه ها می گذرانند می توان پیش بینی کرد که روند کاهش مصرف انرژی در امریکا در سال های آینده بیشتر شود.