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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

اتحادیه عرب درباره جنایات اسرائیل و تبعات آن بر منطقه هشدار داد

اتحادیه عرب درباره جنایات اسرائیل و تبعات آن بر منطقه هشدار داد

اتحادیه عرب نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و کشورهای همسایه هشدار داده و خواستار توقف فوری این جنایات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «نبیل فهمی»، دبیرکل اتحادیه عرب امروز پنجشنبه، تشدید تنش‌ها از سوی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن بر ثبات منطقه و گسترش دامنه درگیری‌ها هشدار داد.

فهمی اظهار داشت که کرانه باختری و قدس اشغالی شاهد یورش‌ها، بازداشت‌ها و تخریب خانه‌ها هستند و این همزمان با تشدید حملات شهرک‌نشینان به فلسطینی‌ها و اموالشان، از جمله یورش‌های تقریبا روزانه به مسجدالاقصی تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی و اعمال محدودیت‌هایی برای ورود نمازگزاران مسلمان صورت می‌گیرد.

وی به حوادث شهرک القصره در جنوب نابلس، اشاره کرد که شهرک‌نشینان در مقابل خانه‌های فلسطینی‌ها یک شهرک جدید ایجاد کرده و خانواده‌ها را در خانه‌هایشان محاصره کردند.

دبیرکل اتحادیه عرب، رژیم صهیونیستی را مسئول این حملات دانست و آن را بخشی از مسیری توصیف کرد که هدفش تحمیل واقعیت‌های جدید در منطقه و ممانعت از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی است.

فهمی همچنین ادامه حملات تل آویو به جنوب لبنان و بمب‌گذاری ساختمان شهرداری زوطر الشرقیه، مدرسه دولتی، درمانگاه، مهدکودک و تعدادی از خانه‌ها را محکوم کرد.

وی هشدار داد که ادامه تشدید تنش‌ها ممکن است منطقه را به مسیری غیرقابل کنترل سوق دهد و از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت، خواست برای توقف اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و کشورهای همسایه فورا اقدام کند.

کد مطلب 6915817

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