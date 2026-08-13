توقیف محموله کالاهای دخانی قاچاق  در شهرستان سیریک 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان نیا در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید مهر بونجی شهرستان سیریک در راستای مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین گشت زنی در محور مواصلاتی سیریک به یکدستگاه خودرو سمند سفید مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز ، در یک عملیات ضربتی خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۸۰ هزار نخ سیگار، تعداد ۲ هزار بسته تنباکو میوه ای و تعداد ۲۷ عدد تنباکو سطلی کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.