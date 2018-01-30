۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۱

با حضور دکتر نوبخت؛ 

نشست شورای حکام مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایا آغاز به کار کرد

دومین نشست شورای حکام مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایا وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) امروز صبح در تهران شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، شمشاد اختر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان ۲۵ کشور آسیا و اقیانوسیه آغاز به کار کرد.

قرار است علاوه بر گفتگوهای کارشناسی پیرامون انتقال تجارب برای کاهش آسیب بلایای طبیعی، به طور رسمی، مرکز دائمی اپدیم در تهران افتتاح شود. 

اپدیم یک مرکز وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) است که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و به طور  اخص سازمان برنامه و بودجه کشور با گذشت بیشتر از  یک دهه پیگیری مداوم، رایزنی و مذاکره با طرف‌های مرتبط داخلی و خارجی، در تهران افتتاح می‌شود.

