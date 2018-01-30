معاون اسحاق جهانگیری از شبکه های آبیاری خوزستان دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ویسه معاون هماهنگ کننده معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز از طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت شمال شرق اهواز بازدید کرد. بنا به اعلام مهدی ضرغام مشاور طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت شمال شرق اهواز، این طرح شامل حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی و پنج واحد ملاثانی، ویس، سلامات، ابوفاضل و سید سلطان است.

این واحدها و اراضی در جاده اهواز به مسجدسلیمان در شمال شرق اهواز قرار گرفته اند. آبگیری این واحد ها از طریق رودخانه کارون و به وسیله یک ایستگاه پمپاژ در ویس انجام می شود.

تا کنون آبیاری ۱۷ هزار هکتار از این اراضی به اتمام رسیده و عمده کار تحویل کشاورزان شده است. در سال های گذشته نیز در این خصوص فعالیت هایی انجام گرفته، اما از سال ۹۲ اقدامات اصلی در این منطقه آغاز شد.

این طرح شامل تجهیز، نوسازی، شبکه فرعی و زهکشی است.