پیکر امیر «نراقی» تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمد رضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش در مراسم تشییع رییس سابق اداره بهداشت و درمان نزاجا که با حضور جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش برگزار شد، گفت: دکتر نراقی همانند سربازی فداکار در تمامی عرصه های دوران دفاع مقدس و پس از آن حضوری چشمگیر داشت و کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشت.

وی افزود: مرحوم نراقی خدمت رسانی را وظیفه مهم خود می دانست و در اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش اقدامات موثری را به یادگار گذاشته است.

رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با بیان اینکه دکتر نراقی در خصوص طرح های مردم یاری فعالیت های بسیار مطلوبی را انجام داد، اظهار داشت: از خدمات ارزنده پزشکی مرحوم نراقی، اعزام گردان های پزشکی با تجهیزات مناسب به مناطق محروم و کم برخوردار بود که در دوران خدمتی ایشان انجام شد.

پوردستان تصریح کرد: زنده یاد نراقی به جهت شغل پزشکی خود طرح رسیدگی به سربازانی که دچادر مشکلات ارتوپدی بودند را در دستور کار خود قرار داد و بصورت رایگان سربازان بی بضاعت را معالجه می کرد.

سرتیپ پوردستان در پایان با بیان اینکه دکتر نراقی علم و دانش نظامی و پزشکی را به خوبی می دانست و در تمامی فعالیت های خود به‌کار می بست، گفت: وی سربازی ولایت مدار خواند و از پزشکان برجسته و مجرب ارتش بود که خدمات شایسته ایشان در اذهان باقی خواهد ماند.