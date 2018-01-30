استقرار مقر آپدیم در ایران به ثبات منافع ملی کمک زیادی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت در حاشیه نشست دو روزه نمایندگان عضو آپدیم در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه استقرار این مرکز فرصت مناسبی برای دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی برای کاهش بلایا و رفع کانون‌های ریزگرد در منطقه است، افزود: استقرار مراکز بین المللی در کشور ها می تواند فرصت مناسبی برای ثبات منافع ملی و همچنین استقرار صلح در منطقه و جهان شود.

نوبخت به نقش فعال ایران در اسکاپ (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه) اشاره کرد و افزود: تجارب ارزنده‌ ایران در مدیریت بلایای طبیعی می تواند به دیگر کشورها از جمله کشورهای منطقه منتقل شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات آب های مرزی و گرد و غبار در برخی از مناطق غرب و جنوب کشور گفت: بسیاری از کانون های این ریزگردها در خارج از کشور قرار دارد که هم اکنون ما می توانیم با استقرار این مرکز در ایران به انجام اقداماتی برای کاهش این کانون‌های ریزگرد نیز کمک کنیم.

سخنگوی دولت اضافه کرد: استقرار این مرکز در ایران و تولی آن از سوی سازمان برنامه و بودجه می تواند ظرفیت مناسبی برای ایران و کشورهای همسایه به منظور کاهش بلایای طبیعی ایجاد کند.

نوبخت با بیان این که تا دیروز برای دریافت منابع مالی در این حوزه باید به نیویورک یا بانکوک می رفتیم٬ گفت: امروز این منابع مالی از ایران توزیع می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر افزایش مناطق آزاد در کشور گفت: در سفر رئیس جمهوری به برخی از استان ها مردم تقاضای افزوده شدن مناطق آزاد را در کشور دارند، دولت طرحی را تهیه کرده و آن را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده است ولی نظر نهایی را نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص می دهند.