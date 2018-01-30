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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

ورود ۹۳۳ فقره پرونده به شعب تعزیرات استان کرمانشاه

ورود ۹۳۳ فقره پرونده به شعب تعزیرات استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از ورود ۹۳۳ فقره پرونده به شعب تعزیرات استان و صدور جریمه ۴۴ میلیارد ریالی برای متخلفان اقتصادی در این زمینه خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جریمه ۴۴ میلیارد ریالی برای متخلفان اقتصادی در بخش های مختلف قاچاق، کالا و خدمات و پرونده های بهداشتی در استان کرمانشاه خبر داد.

وی به تشریح آمار عملکرد این اداره کل پرداخت و گفت: براساس آمار ۹۳۳ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق و تخلفات بهداشتی طی دی ماه امسال به شعب  تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه وارد شده است.

این مسئول با اشاره به رسیدگی و صدور حکم برای پرونده های مذکور تعداد پرونده های بخش کالا و خدمات را تعداد ۷۴۶ فقره عنوان  کرد.

وی افزود: برای متخلفان در این بخش مبلغ۶ میلیارد و ۶۷۳  میلیون و ۷۴۹ هزار و ۴۴۰ ریال  محکومیت صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه آمار پرونده های قاچاق کالا و ارز و تعهدات گمرکی وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان را  ۱۵۷ فقره اعلان کرد.

وی تصریح کرد: برای تخلفات موصوف مبلغ ۳۷ میلیارد و ۹۶۸ میلیون و ۶۹۸  هزار و ۳۴۰ ریال  محکومیت صادر شده است.

جودکی همچنین آمار عملکرد پرونده های بخش بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی اداره کل  تعزیرات حکومتی استان  را ۲۰ فقره عنوان کرد و گفت: برای تخلفات مزبور مبلغ   ۳۱  میلیون و ۵۷۵  هزار ریال  محکومیت صادر شده است.

کد مطلب 4214202

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