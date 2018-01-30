ورود ۹۳۳ فقره پرونده به شعب تعزیرات استان کرمانشاه

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جریمه ۴۴ میلیارد ریالی برای متخلفان اقتصادی در بخش های مختلف قاچاق، کالا و خدمات و پرونده های بهداشتی در استان کرمانشاه خبر داد.

وی به تشریح آمار عملکرد این اداره کل پرداخت و گفت: براساس آمار ۹۳۳ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق و تخلفات بهداشتی طی دی ماه امسال به شعب تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه وارد شده است.

این مسئول با اشاره به رسیدگی و صدور حکم برای پرونده های مذکور تعداد پرونده های بخش کالا و خدمات را تعداد ۷۴۶ فقره عنوان کرد.

وی افزود: برای متخلفان در این بخش مبلغ۶ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۴۴۰ ریال محکومیت صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه آمار پرونده های قاچاق کالا و ارز و تعهدات گمرکی وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان را ۱۵۷ فقره اعلان کرد.

وی تصریح کرد: برای تخلفات موصوف مبلغ ۳۷ میلیارد و ۹۶۸ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۳۴۰ ریال محکومیت صادر شده است.

جودکی همچنین آمار عملکرد پرونده های بخش بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی اداره کل تعزیرات حکومتی استان را ۲۰ فقره عنوان کرد و گفت: برای تخلفات مزبور مبلغ ۳۱ میلیون و ۵۷۵ هزار ریال محکومیت صادر شده است.