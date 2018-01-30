بیستمین نشست شورای مرکزی حزب کارگزاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین نشست شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی عصر روز گذشته (دوشنبه) با حضور دبیرکل و اعضا برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد قوچانی به نمایندگی از کمیته سیاسی، نحوه ورود حزب کارگزاران به بحث اصلاح ساختار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان را ارائه کرد.

در همین زمینه، مقرر شد تا پس از جمع بندی نظرات اعضا، رای حزب کارگزاران برای بازسازی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ارائه شود.

بررسی مفصل وضعیت شهرداری تهران و بودجه آن، از دیگر محورهای مورد بحث در نشست روز گذشته شورای مرکزی حزب کارگزاران بود.

همچنین، فاطمه سعیدی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و عضو کمیسیون تلفیق مجلس، درباره لایحه بودجه سال ۹۷ و دلایل و جزییات بازگشت این لایحه به کمیسیون تلفیق، گزارش مفصلی را ارائه کرد.