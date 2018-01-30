مدیریت ناتوان بارندگی اخیر جای تاسف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد محمودی شاه نشین نماینده مردم شهریار در نطق میان دستور گفت: در برهه زمانی قرار داریم که هر روز کشور عزیزمان مواجه با یک بحران است و برای دفاع از تمامیت ارضی ایران نیازمند همدلی و همزبانی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید اعتماد مردم را جلب کند، گفت: مجلس می تواند در راستای حل مشکلات مردم برای توزیع منابع شغلی و سرمایه گذاری اقدام کرده و دست کسانی را که به اموال بیت المال دراز شده قطع کند.

عضو کمیسیون شوراها با تاکید بر اینکه باید سیاست گذاران و برنامه ریزان در مقابل ملت پاسخگو باشند بر لزوم اجرای تهذب در کشور تاکید کرد.

نماینده مردم شهریار با اشاره به بارندگی های اخیر گفت: در این سه روز بارندگی با ناتوانی هایی مواجه بودیم که جای تاسف دارد ضمن تشکر از استاندار تهران باید پرسید راهداری کجا بود، فرماندارانی که نان تهران را می خورند کجا بودند؟ مردم در جاده شهریار محبوس بودند. اما برای نجات آنها کاری نشد.

وی ادامه داد: چرا ابزار تنبیهی برای مدیران بی مسئولیت وجود ندارد، چرا کسی نباید از کارگران شهرداری که بدون ابزار برای حمایت از مردم به جاده ها آمدند تقدیر کند؟

وی تصریح کرد: مدیران حتی جواب تلفن نماینده را نمی دهند. چه کسی باید چنین مدیرانی را تنبیه کند؟ مردم تا کی باید تاوان مدیرانی را بدهند که سرلوحه کارشان سیاسی کاری است.