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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

«تونسی‌ها مخالف دشمن هستند»؛

همایشی برای اعلام حمایت از مجاهدات مردم یمن در تونس برگزار شد

همایشی برای اعلام حمایت از مجاهدات مردم یمن در تونس برگزار شد

به همت انجمن اسلامی عربی حمایت از مقاومت، همایشی با شعار «تونسی‌ها مخالف دشمن هستند» به منظور حمایت از انتفاضه و مجاهدات مردم یمن، در تونس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش«تونسی‌ها مخالف دشمن هستند» با مشارکت انجمن‌ها و مراکز مختلف همچون: مرکز فرهنگی محمد البراهمی برای صلح، انجمن بین‌المللی جوانان برای مبارزه با صهیونیست و امپریالیست، مرکز اطلاعات استراتژیک باب المغاربه، مرکز انجمن عربی اسلامی برای حمایت از مقاومت شاخه لندن، شبکه تلویزیونی «المسیره الیمنی» و همچنین انجمن رییس جمعیه من حقی، در تونس برگزار شد.

در ابتدای این همایش محمد النعمانی، رییس انجمن عربی اسلامی به ایران سخنرانی پرداخت و طی آن با ابراز تنفر و انزجار از حملات سعودی و امارات به یمن، تجاوز عربستان سعودی به یمن را محکوم کرد.

وی گفت: هزار روز است که عربستان سعودی مرتکب جنایات علیه افراد تحت ستم و بیگناه شده است.

محمد النعمانی همچنین نابودی بناهای تاریخی کشور یمن را در سایه سکوت بین‌المللی شرم‌آور دانست و از سکوت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در این خصوص ابراز تأسف کرد.

سخنران بعدی این همایش مبارکه البراهمی، نماینده مجلس تونس بود. وی در سخنان خود با ابراز همدردی با مردم مظلوم یمن، گفت: ما امروز به برکت خون شهدای تونس می‌توانیم در دفاع از مظلومان سخن بگوییم

وی در ادامه سعودی‌ها و اماراتی‌ها را دشمنان بشریت خطاب کرد.

عبدالسلام جحاف، از فعالان فرهنگی تونس، سومین سخنران این نشست هم گفت: ما در یمن دست صهیونیست و آمریکا را می‌بینیم که از آستین سعودی‌ها و اماراتی‌ها بیرون آمده است.

وی افزود: سعودی ها و اماراتی‌ها به عنوان سرباز صهیونیست و آمریکا به مردم یمن ظلم می‌کنند.

چهارمین سخنران محمد احمد القاعدی، از شبکه «الساحات الیمنی» بود که گفت: حدود هزار روز از حمله متجاوزان سعودی به یمن گذشته شده است و زیرساخت‌های کشور به دلیل حملات هوایی، جنگ داخلی و حملات انتحاری نابوده شده است و مردم به خاطر گرسنگی، قحطی و شیوع بیماری، تحت فشار شدیدی قرار دارند و این در حالی است که مجامع بین‌المللی سکوت کرده‌اند.

سخنران بعدی زینه بن علیه، رییس انجمن من حقی، بود. وی گفت: زنان یمنی رمز و محور استقامات و پایداری در رویارویی و مقابله با دشمن صهیونیست و سعودی و اماراتی هستند.

این همایش با سخنرانی دیگر شرکت‌کنندگان در مراسم ادامه یافت و سپس با محکوم کردم حملات عربستان سعودی و امارات علیه مردم مظلوم یمن، به کار خود پایان داد.

کد مطلب 4214285
سارا فرجی

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