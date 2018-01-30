همایشی برای اعلام حمایت از مجاهدات مردم یمن در تونس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش«تونسیها مخالف دشمن هستند» با مشارکت انجمنها و مراکز مختلف همچون: مرکز فرهنگی محمد البراهمی برای صلح، انجمن بینالمللی جوانان برای مبارزه با صهیونیست و امپریالیست، مرکز اطلاعات استراتژیک باب المغاربه، مرکز انجمن عربی اسلامی برای حمایت از مقاومت شاخه لندن، شبکه تلویزیونی «المسیره الیمنی» و همچنین انجمن رییس جمعیه من حقی، در تونس برگزار شد.
در ابتدای این همایش محمد النعمانی، رییس انجمن عربی اسلامی به ایران سخنرانی پرداخت و طی آن با ابراز تنفر و انزجار از حملات سعودی و امارات به یمن، تجاوز عربستان سعودی به یمن را محکوم کرد.
وی گفت: هزار روز است که عربستان سعودی مرتکب جنایات علیه افراد تحت ستم و بیگناه شده است.
محمد النعمانی همچنین نابودی بناهای تاریخی کشور یمن را در سایه سکوت بینالمللی شرمآور دانست و از سکوت سازمانها و مجامع بینالمللی در این خصوص ابراز تأسف کرد.
سخنران بعدی این همایش مبارکه البراهمی، نماینده مجلس تونس بود. وی در سخنان خود با ابراز همدردی با مردم مظلوم یمن، گفت: ما امروز به برکت خون شهدای تونس میتوانیم در دفاع از مظلومان سخن بگوییم.
وی در ادامه سعودیها و اماراتیها را دشمنان بشریت خطاب کرد.
عبدالسلام جحاف، از فعالان فرهنگی تونس، سومین سخنران این نشست هم گفت: ما در یمن دست صهیونیست و آمریکا را میبینیم که از آستین سعودیها و اماراتیها بیرون آمده است.
وی افزود: سعودی ها و اماراتیها به عنوان سرباز صهیونیست و آمریکا به مردم یمن ظلم میکنند.
چهارمین سخنران محمد احمد القاعدی، از شبکه «الساحات الیمنی» بود که گفت: حدود هزار روز از حمله متجاوزان سعودی به یمن گذشته شده است و زیرساختهای کشور به دلیل حملات هوایی، جنگ داخلی و حملات انتحاری نابوده شده است و مردم به خاطر گرسنگی، قحطی و شیوع بیماری، تحت فشار شدیدی قرار دارند و این در حالی است که مجامع بینالمللی سکوت کردهاند.
سخنران بعدی زینه بن علیه، رییس انجمن من حقی، بود. وی گفت: زنان یمنی رمز و محور استقامات و پایداری در رویارویی و مقابله با دشمن صهیونیست و سعودی و اماراتی هستند.
این همایش با سخنرانی دیگر شرکتکنندگان در مراسم ادامه یافت و سپس با محکوم کردم حملات عربستان سعودی و امارات علیه مردم مظلوم یمن، به کار خود پایان داد.
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