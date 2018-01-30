شرایط زلزله زدگان کرمانشاه شکننده شده/درآمدزایی بنیادمسکن ازکانکس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس و در تذکر شفاهی با اشاره به گذشت بیش از ۸۰ روز از زلزله ۷.۳ ریشتری مناطقی از استان کرمانشاه اظهارداشت: مشکلات مردم هنوز باقی است و با حرف و وعده و وعید نمی توان بحران را مدیریت کرد.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته خود با وزیر کشور گفت: اگر کانکس به تعداد لازم توزیع شده، پس چرا هنوز بخشی از مردم در زیر چادر هستند؟ واقعیت این است که بنیاد مسکن از خدمت رسانی به این مردم خودداری می کند و دنبال درآمدزایی است.

همچنین سید جاسم قاسمی دیگر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم در تذکر مشابه اظهارداشت: استان کرمانشاه مسائل حاد و عدیده ای دارد اما مهمترین آنها مشکلات زلزله زدگان است؛ هوای سرد الان تهران، در کرمانشاه به مراتب شدیدتر است و شرایط برای زلزله زدگان شکننده شده است.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: اگر قرار است دولت کمکی به زلزله زدگان نکند بگویید از عراق و افغانستان کمک بگیرید.

جاسمی همچنین در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس نسبت به تبعیض ناروا در به کارگیری کارمندان در مجلس و انتصابات آنها انتقاد کرد.