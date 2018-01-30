اکران فیلمهای جشنواره عمار در رفسنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رمضانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار داشت: هشتمین جشنواره فیلم عمار از ششم دی ماه به مدت ۱۰ روز در سینما فلسطین تهران برگزار و در مراسم اختتامیه از فیلم های برگزیده تقدیر شد.

وی از برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره عمار در رفسنجان در روز پنجشنبه خبر داد و افزود: با توجه به اینکه امسال مستند آواز گنجشکها که پیرامون شهید مدافع حرم مفقودالاثر حاج حسین بادپا در دی وی دی های اصلی این جشنواره تحت عنوان مدافعان حرم یک است لذا مقرر شد مراسم افتتاحیه جشنواره عمار در رفسنجان پنجشنبه شب ۱۲ بهمن ماه همزمان با دومین یادواره شهدای مفقودالاثر شهرستان در مسجد جامع رفسنجان با حضور خانواده های شهدا و عموم مردم برگزار شود.

وی با بیان اینکه شهید بادپا تنها شهید مدافع حرم مفقودالاثر شهرستان رفسنجان است، تصریح کرد: سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی از این شهید والامقام همواره به نیکی یاد می کنند و ارادتی خاص به این شهید دارند و از عدم شناخت مردم مخصوصاً جوانان از شخصیت این شهید بزرگوار ابراز ناراحتی کردند.

دبیر جشنواره فیلم عمار در شهرستان رفسنجان تصریح کرد: لازم است شخصیت شهید والامقام بادپا بیش از گذشته به عموم مردم شناسانده و معرفی شود و ما در جشنواره عمار از این بستر برای معرفی این شهید گرانقدر در سراسر کشور استفاده خواهیم کرد.

رمضانی در این زمینه یادآور شد: سال گذشته مردم در سراسر کشور از مستند زندگی شهید صدرزاده (شهیدی که ارتباط بسیار دوستانه ای با شهید بادپا داشتند) تحت عنوان «سید ابراهیم» استقبال گسترده ای داشتند و اکران این مستند نقش بسزایی در معرفی این شهید در کشور داشت.

دبیر جشنواره فیلم عمار در شهرستان رفسنجان با بیان اینکه اکرانهای مردمی فیلم ها شروع شده است، افزود: امسال بحث اکران در مساجد، هیاتها، مدارس، حوزه های علمیه، دانشگاهها و... را با جدیت بیشتری دنبال می کنیم و در حال حاضر اکران هفتگی فیلمهای این جشنواره دوشنبه شبها در مسجد پیامبر اعظم (ص) واقع در بلوار جمهوری شهر رفسنجان انجام می شود.

رمضانی ابراز داشت: در روستاهای شهرستان نیز آمادگی داریم که فیلمها را در اختیار بگذاریم به طور مثال در روستای هرمزآباد با استقبالی که صورت گرفت این فیلمها در حال اکران است.

وی در خصوص نحوه در اختیار گرفتن فیلم های جشنواره عمار توضیح داد: از عموم ارگانها، نهادها و عموم مردم که تمایل به نمایش فیلم های جشنواره عمار در سازمان یا در نهادهای های مردمی و خانوادگی خود دارند دعوت می کنم برای در اختیار گذاشتن فیلم ها از یکی از راههای ثبت نام در سایت ekran.ammarfilm.ir و دانلود فیلم از بخش فیلم ها، ارسال کلمه «ثبت نام» در سامانه ۳۰۰۰۴۵۵۰، تماس به شماره ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۰۰ یا مراجعه به بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) واقع در طبقه دوم مسجد جامع اقدام کنند.

دبیر جشنواره فیلم عمار در شهرستان رفسنجان با اشاره به ظرفیت های بالای فیلمسازان شهرستان، از حضور ضعیف فیلمسازان رفسنجانی در جشنواره عمار انتقاد کرد و تأکید کرد: با تاسف باید اعلام کنم که در هشتمین جشنواره امسال از رفسنجان تنها دو اثر به دبیرخانه ارسال شد که آن دو اثر هم نتوانستند به بخش مسابقه راه پیدا کنند این در حالی است که در استان کرمان آثاری از فیلمسازان شهرهای کرمان، جیرفت و کهنوج به بخش مسابقه راه پیدا کردند.

رمضانی تصریح کرد: امیدواریم در سالهای آینده متولیان فرهنگی و فیلمسازان شهرستان بتوانند با برنامه ریزی و ساخت آثاری فاخر و ارزشمند با استفاده از ظرفیت عظیم این جشنواره هم فرهنگ غنی و ارزشمند شهرستان را به کشور معرفی کنند و هم با استفاده از این فرصت، پله ترقی برای خود این بزرگواران باشد.