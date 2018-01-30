ورود بانوان به ورزشگاه ها با جنجال و حاشیه به نتیجه نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در جریان نشست خبری خود که امروز در محل وزارت ورزش برگزار شد، در رابطه با حضور کاروان ایران در بازی های آسیایی گفت: در رابطه با این بازی ها دو رویکرد داریم اول اینکه برخی رشته ها به این بازی ها اعزام شوند بدون اینکه از آنها انتظار مدال داشته باشیم و دیگر اعزام برخی رشته ها با انتظار مدال آوری از آنها جلساتی را در این زمینه در قالب ستاد بازی های المپیک و آسیایی با فدراسیون ها داشته ایم مسئولان فدراسیون ها با حضور در این نشست ها وضعیت خود را مطرح کرده اند.

وی با یادآوری اینکه ایران سابقه کسب جایگاه چهارم در بازی های آسیایی را دارد خاطرنشان کرد: تلاش ما این است کاروان کیفی عازم جاکارتا کنیم تا بتوانیم نتیجه مطلوب بگیریم اما برخی رشته ها هم تاکید دارم که فقط فرصت اعزام به آنها داده شود در هر صورت در هفته آینده مرتب جلسات خود را آغاز می کنیم تا بتوانیم هر چه زودتر تعیین تکلیف کنیم.

معاون وزیر ورزش با بیان اینکه هفته آینده در خصوص گلف و تیر و کمان تعیین تکلیف خواهد شد خاطرنشان کرد: رئیس فدراسیون گلف به عنوان خزانه دار کمیته ملی المپیک در این کمیته آغاز به کار کرده و بنابراین باید برای گلف سرپرست انتخاب شود. در مورد تیر و کمان هم همین برنامه را داریم البته در یک مقطع به شجاعی گفتیم که اساسنامه را مورد اصلاح قرار دهد چون مورد تایید نهادهای نظارتی نبود اصلاح اساسنامه تا اندازه ای انجام شده است صبر می کنیم انتخابات فدراسیون تیر و کمان را مبتنی بر همین اساسنامه اصلاح شده برگزار کنیم.

داورزنی در مورد وضعیت کممیته ملی پارالمپیک و اینکه بودجه این کمیته به خاطر عدم تصویب اساسنامه قطع شده است، تصریح کرد: دوستان نگران نباشند، امروز نشستی با حضور وزیر ورزش و در هیات دولت داریم تا موضوع اساسنامه کمیته پارالمپیک را پیگیری کنیم و احتمالا به جمع بندی نهایی هم خواهیم رسید برخی موارد و واژه ها باید در اساسنامه درست شود تا در آینده مشکل ساز نشود اگر امروز حساسیت به خرج دهیم بهتر از فرداست. در هر صورت احتمالا امروز اساسنامه پارالمپیک به جمع بندی و تصویب می رسد و سپس اساسنامه المپیک هم پیگیری خواهد شد تلاش می کنیم برنامه های مجموعه پارالمپیک لغو نشود.

معاون وزیر ورزش با بیان اینکه هفته آینده انتخابات فدراسیون جانبازان و پارالمپیک برگزار می شود، گفت: احتمالا انتخابات فدراسیون پرورش اندام هم هفته آینده برگزار شود.

به گزارش مهر، محمدرضا داورزنی در ادامه نشست خبری خود در مورد مسئولیت های خود در والیبال گفت: مسئولیت هایی که دارم به ریاستم در فدراسیون ارتباطی ندارد. من نایب رئیس آسیا هستم و ریاست یون مرکزی را هم عهده دارم و در هیات رئیسه فدراسیون جهانی هم عضویت دارم ضمن اینکه در هر کشور رئیس مشخص می شود به طور اتوماتیک وار عضو مجمع عمومی آسیایی و جهانی می شود. رئیس جدید فدراسیون والیبال هم از این قضیه مستثنی نیست.

معاون وزارت ورزش در ورزش قهرمانی و حرفه ای همچنین در مورد قرارداد مربیان و اینکه سرمربی تیم ملی والیبال در مرخصی چهار ماهه به سر می برد چرا باید اینگونه باشد، گفت: باید ببینیم انتظارمان از مربی خارجی چیست و از او چه می خواهیم. گائیچ که قبلا قرار بود سرمربی تیم ملی شود همزمان جای دیگر فعالیت داشت و ما این نوع همکاری را نمی خواستیم به همین دلیل در نهایت قرارداد با او را لغو کردیم. همه جا ماه اکتبر و اوایل می مسابقات باشگاهی انجام می شود و شش ماه دوم هم مسابقات ملی برگزار می شود بسیاری از مربیان هم همزمان در رده ملی و رده باشگاهی فعالیت دارند. در این میان هستند مربیانی که به این نوع شیوه کار اعتقادی ندارند طوری که از زمان اردو تا مسابقه کتنار تیم هستند مانند ولاسکو.

وی ادامه داد: تمرینات والیبال از اواسط اسفند آغاز می شود و بعد از نوروز تمرینات به شکل جدی زیر نظر کادر فنی پیگیری می شود. برای اینکه قرارداد با مربیان به صورت کلی منعقد می شود این اجازه به آنها داده می شود که به مرخصی بروند وگرنه سرمربی تیم ملی صددرصد در اختیار ایران است حتی اگر سمیناری باشد به ایران می آید و اگر کاری نداشت مرخصی می رود حتی فیلم های آنالیز را می بیند.

داورزنی همچنین در پاسخ به این پرسش که نتیجه سفر هیات ورزشی به عراق چه شد گفت: اولین توافق میان مسئولان ورزش ایران و عراق شش سال پیش انجام شد یعنی زمان حضور سعیدلو در وزارت ورزش اما عملیاتی نشد بعد ازآن و در دوره محمد عباسی هم نشست هایی با وزیر عراق برای اجرای این تفاهم نامه برگزار شد اما باز هم به نتیجه نرسید. سپس گودرزی هم در نشست هایی که با مسئولان ورزش عراق داشت به این موضوع تاکید کرد که تفاهم نامه مورد نظر عملیاتی می شود اما چنین نشد در همین راستا چند وقت پیش وزیر ورزش عراق با سلطانی فر نشستی در تهران داشت و گله خود را از این موضوع مطرح کرد همان جا قول دادیم که موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دهیم.

داورزنی افزود: دو ماه قبل هم وزیر عراق و مسئولان ورزش این کشور در هتل المپیک جلسه ای با مسئولان ورزش ما داشتند، همانجا مقرر شد به عراق برویم، در این نشست فدراسیون هایی که مورد نظر عراقی ها بودند دعوت شدند تا با حضور در عراق تفاهم نامه ای در زمینه های مختلف امضا شود. در سفر به عراق نمایندگان ۱۵ فدراسیون که غالبا روسای آنها بودند حضور داشتند.

معاون وزیر ورزش در مورد انتخاب اخیر صورت گرفته در فدراسیون کشتی و اینکه رسول خادم به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد انتخاب شد، گفت: این موضوع در کمیته فنی فدراسیون مطرح شده و در رابطه با آن تصمیم گیری شده است. به هر حال خادم دانش و تجربه لازم را دارد طبیعی است موفقیت های کشتی اهمیت دارد و بر همین اساس برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود. ما به تصمیم گرفته شده احترام می گذاریم. آقای خادم قبل از این به بنی تمیم در تمام امور تفویض اختیار کرده بود تا کارها زمین نماند.

وی در مورد دیدارهای تیم ملی بسکتبال در مرحله دوم انتخابی جام جهانی و اینکه تیم ملی هنوز سالن ندارد گفت: امنیت عراق که قرار است به ایران بیاید اینکه ایران به عراق حساس است و کمک می کند به این دلیل است که عراق امن شود و ما هم باید کمک کنیم امضای تفاهم نامه خوب است اما در عرصه مسابقات باید به این کشور به دلیل رقیب نگاه کرد. رقابت ما در آسیا و جهان سر جای خود بماند. به طباطبایی گفته ایم حضور قدرتمند در فدراسیون داشته باشد و طوری برنامه ریزی شود تا به اقتدار تیم ملی هیچ صدمه ای وارد نشود.

داورزنی در ادامه صحبت های خود در رابطه با پرونده تعلیق فدراسیون کشتی و اینکه برای جلوگیری از آن چه اقدام کارسازی انجام شده است تا آسیبی متوجه این رشته نشود، ضمن اینکه گفته می شود برخی از داخل کشور مدارک و اطلاعاتی به آی او سی می دهند تصریح کرد: باید هر بحثی که شرایط ما را به خطر می اندازد با وسواس لحاظ شود. موضوع علیرضا کریمی در دستور کار قرار گرفت. فدراسیون جهانی هم تاکید داشت بر اینکه چه اتفاقی افتاده است و روی ورزشکار و مربی تیم ایران بحث داشتند. مقرر شد بعد از کریسمس موضوع بررسی و پیشنهاد اتحادیه جهانی کشتی اعلام شود.

وی ادامه داد: البته اتحادیه جهانی با خادم صحبت کرده بود اما موضوع وقتی حساس شد که نتانیاهو هم به موضوع واکنش نشان داده بود. او پرونده را از بازی کشتی خارج و به پرونده سیاسی تبدیل کرد. اینگونه شد که آی او سی حساسیت نشان داد. در هر صورت فدراسیون کشتی موضوع را دنبال می کند، وزارت ورزش هم کنار فدراسیون است تا حقی تضییع نشود. به هرحال اخبار در کشورهای مختلف رصد می شود برخی هم از کشور یا ایرانیان خارج نشین برخی اطلاعات را منتقل می کنند این تجربه در کشتی نبوده است اما در والیبال بوده است. صدها هزار توئیت در فدراسیون جهانی والیبال می گذارند. جامعه مخاطبان گسترده است در این بین برخی شیطنت می کنند و کسانی که از آن طرف آب منافع شان تامین شود به دنبال خوش خدمتی هستند اینگونه افراد به فکر منافع ملی نیستند.

داورزنی با تاکید دوباره بر اینکه وزارت ورزش مانع از اعزام های غیرضروری می شود گفت: اینکه فدراسیون ها روابط خود را با کنفدراسیون آسیائی جهانی تقویت کنند خوب است اما دبیر یا رئیس فدراسیون نباید در همه اعزام ها حضور داشته باشد. در نشست اخیر شورای برون مرزی هم تاکید داشتیم بر اینکه ما فقط در صورت ضرورت اعزام انجام شود ضمن اینکه از اعزام افرادی که لازم نیست حضور داشته باشند هم جلوگیری می شود.

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد پیگیری های انجام شده برای حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت: همین الان هم در خیلی از رشته ها بانوان به ورزشگاه می آیند در کل نباید حساسیت ایجاد کرد باید زمینه را مهیا کرد اما بدون حساسیت. اینکه خانم ها دوست دارند به ورزشگاه بروند انتظار به حقی است و این موضوع در حال پیگیری است اما با جنجال حل نمی شود و باید شرایط حضور را به لحاظ فرهنگی و زیرساختی فراهم کنیم گاهی مطرح کردن موضوع فقط باعث حساسیت بیشتر می شود و اینکه کار به تاخیر بیفتد بهتر است اجازه دهیم موضوع در یک فضای آرام دنبال شود.

وی همچنین با بیان اینکه نتایج تیم ملی هندبال در مسابقات انتخابی جهان علاوه بر فدراسیون مربوطه مورد رضایت وزارت ورزش هم نیست، گفت: البته رحیمی از چهره های خوب هندبال است و جزو مدیران زحمتکش همین الان در هندبال بیش از ۱۰ لژیونر داریم اما اینکه این بازیکنان را با دیگر بازیکنانی که در داخل هستند جمع کنیم و برای یک رویداد آماده شوند کار سختی است در کل از عملکرد فدراسیون هندبال ابراز رضایت می کنیم اما از نتایج ناراضی هستیم راه حل این موضوع هم این نیست که به انتخاب رحیمی به عنوان رئیس فدراسیون خرده بگیریم.

محمدرضا داورزنی در رابطه با اینکه گزینه مورد نظر به عنوان جایگزین طاهری در باشگاه پرسپولیس چه زمانی معرفی می شود، گفت: این موضوع در حوزه اختیارات من نیست وزیر ورزش در مورد آن تصمیم می گیرد.