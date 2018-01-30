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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

شب شعری ویژه شهادت حضرت زهرا(س) در شبکه چهار

شب شعری ویژه شهادت حضرت زهرا(س) در شبکه چهار

«از شرابه های روسری مادرم» به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) امشب از شبکه چهار سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قمیشی تهیه کننده ویژه برنامه شبکه چهار سیما گفت: به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) امشب برنامه «چشم شب روشن» پخش نمی شود و در ساعت ۲۳ ویژه برنامه ای با عنوان «از شرابه های روسری مادرم» را به صورت زنده ساعت ۲۳ روی آنتن می بریم.

وی افزود: «از شرابه های روسری مادرم» نامی وام گرفته از اثر آیینی سید حسن حسینی است که در برنامه امشب قصد داریم با حضور شاعران و ترانه سرایان در رسای حضرت زهرا (س) به شعرخوانی بپردازیم.

این تهیه کننده گفت: در این شب شعر تلویزیونی سید حسین متولیان شاعر در استودیو برنامه حضور دارد و در ارتباط تلفنی با سید محمد امین جعفری حسینی، محمد مهدی سیار، ایوب پرندآور و هادی جانفدا به شعر خوانی آیینی می پردازند.

قمیشی عنوان کرد: اجرای اصلی این ویژه برنامه را مسعود فروتن بر عهده دارد که در فواصل برنامه کتاب «کشتی پهلوگرفته» اثر سید مهدی شجاعی را که با زبان ادبی و داستانی به زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخته، روایت می کند.

کد مطلب 4214482

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