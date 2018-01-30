شب شعری ویژه شهادت حضرت زهرا(س) در شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قمیشی تهیه کننده ویژه برنامه شبکه چهار سیما گفت: به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) امشب برنامه «چشم شب روشن» پخش نمی شود و در ساعت ۲۳ ویژه برنامه ای با عنوان «از شرابه های روسری مادرم» را به صورت زنده ساعت ۲۳ روی آنتن می بریم.

وی افزود: «از شرابه های روسری مادرم» نامی وام گرفته از اثر آیینی سید حسن حسینی است که در برنامه امشب قصد داریم با حضور شاعران و ترانه سرایان در رسای حضرت زهرا (س) به شعرخوانی بپردازیم.



این تهیه کننده گفت: در این شب شعر تلویزیونی سید حسین متولیان شاعر در استودیو برنامه حضور دارد و در ارتباط تلفنی با سید محمد امین جعفری حسینی، محمد مهدی سیار، ایوب پرندآور و هادی جانفدا به شعر خوانی آیینی می پردازند.

قمیشی عنوان کرد: اجرای اصلی این ویژه برنامه را مسعود فروتن بر عهده دارد که در فواصل برنامه کتاب «کشتی پهلوگرفته» اثر سید مهدی شجاعی را که با زبان ادبی و داستانی به زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخته، روایت می کند.