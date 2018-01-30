محمد جواد جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به سخنان شب گذشته سیدعباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام مبنی بر اینکه هدف از مذاکره، رفع تحریم ها نبوده و تثبیت حق هسته ای جمهوری اسلامی مد نظر بوده است، اظهار داشت: توقعی که مردم و مسئولان از معاهده برجام داشتند، این بود که در قبال چشم‌پوشی از برخی حقوق هسته ای خودمان، از امکان مبادله آزاد با دنیا و رفع محدودیت های تحریمی برخوردار شویم.

وی افزود: آنچه قرار بود از برجام در قبال داده‌هایمان به دست بیاوریم، این بود که فضای کسب و کار رونق بهتری بیابد، امکان مبادله و سرمایه‌گذاری توسط اروپایی ها و کشورهای آسیای شرقی فراهم شود و ما نیز از امکانات آنها به نفع کشورمان استفاده کنیم، ارتباطات بین بانکی ما روان شود و در مجموع، یک فضای ارتباطی سیاسی اقتصادی روان‌تر و بهتری نسبت به گذشته فراهم شود.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: نه تنها آن اتفاق نیفتاده، بلکه الان اروپایی ها به طور منافقانه نسبت به برجام عمل می‌کنند، به گونه ای که تعهداتشان را انجام نمی‌دهند و به ظاهر، از باقی ماندن برجام دفاع می کنند و حتی گاهی علناً می‌گویند که پافشاری بر باقی ماندن برجام به خاطر امنیت خودشان است، چرا که معتقدند با این کار جمهوری اسلامی کنترل می شود.

جمالی گفت: اینکه حق هسته ای جمهوری اسلامی را تثبیت کنیم، هدف معنوی و ضمنی مذاکرات بوده وگرنه هدف مادی و اصلی مذاکرات این بوده است که تحریم های غیرقانونی و ظالمانه که به بهانه برنامه هسته ای علیه ما وضع شده بود، در قبال برخی اقدامات ما لغو بشود.

وی اظهار داشت: عقل سلیم نیز همین را می‌گوید که هدف اصلی مذاکره و توافق، لغو تحریم ها بوده است؛ بنابراین قاعده کار این است که در بعد مادی مذاکرات در قبال آنچه که تحویل داده ایم، چیز مناسبی تحویل بگیریم.