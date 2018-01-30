تشریح برنامه های آموزش وپرورش در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز علیرضا کاظمی در نشست خبری که در آستانه فرارسیدن دهه مبارک فجر، با موضوع «تشریح برنامه ها و فعالیت های کمیته دانش آموزی و فرهنگیان در دهه فجر انقلاب اسلامی» و در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با تبریک پیشاپیش دهه مبارک فجر و تسلیت ایام فاطمیه ، اظهار کرد: تقارن دهه فجر و ایام فاطمیه، پیروزی های اخیر ایران در جبهه مقاومت و حوادث اخیری که با تلاش دشمن در داخل کشور اتفاق افتاد از جمله مواردی است که باعث شده برنامه های دهه فجر امسال با سال های قبل متفاوت باشد؛ بنابراین دانش آموزان امسال حضور پررنگی در بزرگداشت دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهند داشت.

دهه فجریک فرصت تربیتی برای دانش آموزان است

وی افزود: دانش آموزان و فرهنگیان در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم حیات انقلاب نقش اساسی داشته اند و اهدای ۴۱ هزار شهید دانش آموز و فرهنگی مؤید این موضوع است.

کاظمی دهه فجرهرسال رایک فرصت تربیتی در حوزه های سیاسی و دینی برشمرد و تصریح کرد: دمیدن روح امید در دانش آموزان،فراهم ساختن زمینه ظهور و بروز خلاقیت های دانش آموزان در قالب موضوعات هنری به موازات ارزش های انقلاب اسلامی و بصیرت افزایی از جمله دستاوردهای اجرای برنامه های بزرگداشت دهه فجر است و دانش آموز به عنوان مهم ترین عنصر در عرصه های مختلف انقلاب حضور دارند.

وی ادمه داد: تدوین برنامه های دهه فجر با تمرکز بر مدرسه، ایجاد زمینه مشارکت همه دانش آموزان در این برنامه ها، تأکید بر جایگاه رفیع ولایت فقیه در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، تقویت غرور ملی و دینی و ایجاد وحدت، همبستگی و همدلی با استفاده ازظرفیت تشکل های دانش آموزی از جمله رویکردهای برنامه های امسال خواهد بود.

اجرای تئاتر و سرود مناسبتی در ایام دهه فجر در مدارس

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، توسعه فرهنگ اقامه نماز، قرآن و عترت با بنای نظری و عملی، توسعه مهارت های دانش آموزی در بخش های مختلف و فعالیت های اخلاق محوری باتوجه به آسیب های اجتماعی و ایجاد روحیه امید، نشاط و شادابی در مدارس را سه رویکرد اصلی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش دانست و افزود: کلیه برنامه های ویژه دهه فجر در قالب یک کتاب تدوین و به استان ها ارسال شده و استان ها می توانند در کنار برنامه های پیشنهادی باتوجه به اقلیم استان خود و رعایت حرمت ایام فاطمیه برنامه ها را اجرا کنند.

وی از تهیه محتوای تئاتر وسرود متناسب با ایام دهه فجر وارسال آن به مدارس، اذعان کرد: تجدید میثاق با امام راحل «ره» و شهدا با حضور در حرم امام وگلزار شهدا، فضاسازی و صحنه آرایی مدارس، برگزاری مسابقات ویژه دهه فجر مانند اجرای سرود، تئاتر، نشریه دیواری، نقاشی، خوشنویسی با موضوعات انقلابی، برگزاری جام فجرمسابقات ورزشی در سطح مدارس و منطقه، برگزاری محافل اُنس با قرآن کریم، برافراشتن نمادین پرچم برای دانش آموزان به عنوان یک نماد ملی و دینی، برگزاری صبحگاه مشترک تشکل های دانش آموزی و اجرای سرودهای مناسبتی در این ایام، از جمله برنامه های بزرگداشت سی ونهمین سالروز پیروزی انقلاب است.

اجرای سرود همگانی با شرکت ۱۳۵۷ دانش آموز در مراکز استان ها

کاظمی ادامه داد: تمرکز بر برنامه های ملی- اسلامی، فراگیرکردن برنامه ها با تمرکز برمدارس، مشارکت پذیری همه دانش آموزان، استفاده از ظرفیت تشکل های دانش آموزی در اجرای برنامه ها، طراحی پوستر پرچم به عنوان نماد ملی، اجرای سرود همگانی با محتوای انقلابی در مدارس، برپایی نمایشگاه های دهه فجر با موضوع گفتمان سازی و بصیرت افزایی دانش آموزان، برگزاری جُنگ شادی پس از ایام فاطمیه، تدوین و اجرای تعدادی متن نمایشنامه و تئاتر برای دانش آموزان در دهه فجر، برگزاری جام فجر فرهنگیان هر منطقه،همایش یاوران انقلاب در ۷۵۰ منطقه آموزش وپرورش واجرای سرود همگانی ۱۳۵۷ نفری در مراکز استان ها از جمله برنامه های ویژه امسال آموزش وپرورش در دهه فجر خواهد بود.

راه اندازی تلویزیون تعاملی با هدف تربیت دانش آموزان از طریق فضای مجازی

وی در پاسخ به سؤال مطرح شده در خصوص فضای مجازی، گفت: اهمیت فضای مجازی و تأثیر آن بر تربیت دانش آموزان، آموزش وپرورش را برآن داشت تا تلویزیون تعاملی را راه اندازی کند و با ارائه مطالب جذاب رسالت خود را در امر تربیت انجام دهد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش وپرورش در پاسخ به سؤالی درخصوص بروز برخی ناهنجاری ها در جامعه، تصریح کرد: تربیت دانش آموزان تنها در حیطه آموزش وپرورش محسوب نمی شود، بلکه عواملی مانند جامعه، خانواده، فضای مجازی و رسانه نیز دخیل هستند؛ بنابراین برای تربیت صحیح دانش آموزان، همه نهادها باید با آموزش وپرورش همکاری کنند.

اجرای طرح ملی تلاوت قرآن در ۱۲ استان

محمدرضا مسیب زاده، مدیر کل قرآن، نماز و عترت نیز در این نشست از برگزاری ۶۰ هزار محفل قرآنی در سطح کشور در دهه فجر خبر داد وگفت: برگزاری مسابقات قرآن در سطح منطقه ای در این ایام، اجرای طرح ملی تلاوت با مشارکت آموزش وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در ۱۲ استان، برپایی نمایشگاه های قرآنی و تجدید میثاق جامعه قرآنی با آرمان ها و ارزش های انقلابی از جمله برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر می باشد