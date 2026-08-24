جزئیات انتقال طارمی به الوصل/ قراردادی که یک هفته ای نهایی شد!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الوصل امارات در کمتر از یک هفته موفق شد با مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، به توافق برسد و این بازیکن را به خدمت بگیرد؛ انتقالی که در پی جدایی مهاجم کلمبیایی این تیم و در شرایطی انجام شد که الوصل شروعی قدرتمند در لیگ امارات داشته است.

به نوشته روزنامه «الخلیج» امارات، جذب طارمی برای هواداران الوصل یک اتفاق مثبت و غافلگیرکننده محسوب می‌شود، به‌ویژه اینکه این تیم در دو هفته ابتدایی لیگ حرفه‌ای امارات عملکرد خوبی داشته و با کسب ۶ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.

جزئیات انتقال طارمی به الوصل

بر اساس اطلاعاتی که یک منبع در اختیار «الخلیج اسپورت» قرار داده، انتقال طارمی در زمان مناسبی برای الوصل انجام شد. ماجرا از جایی آغاز شد که بورخا، مهاجم کلمبیایی سابق الوصل، به مسئولان باشگاه اعلام کرد قصد جدایی دارد و پیشنهادی از یک باشگاه مکزیکی دریافت کرده است.

مسئولان الوصل از پایان فصل گذشته نام بورخا و سالدانا را در فهرست بازیکنان خروجی قرار داده بودند، اما بورخا تنها چند ساعت پیش از آغاز رقابت‌های لیگ، به‌طور رسمی درخواست جدایی خود را به باشگاه ارائه کرد.

در همین شرایط، کادر فنی الوصل ترجیح داد از این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده نکند تا احتمال مصدومیت او و ایجاد مانع در مسیر انتقالش کاهش پیدا کند.

پس از جدایی بورخا، مسئولان الوصل مذاکرات خود را با مهدی طارمی آغاز کردند. مهاجم ایرانی نیز پیش از این به دنبال جدایی از تیم یونانی المپیاکوس بود و تلاش می‌کرد برای ادامه دوران حرفه‌ای خود راهی تیم دیگری شود.

در نهایت، با نهایی شدن جدایی طارمی از المپیاکوس، این مهاجم به بازیکن آزاد تبدیل شد و الوصل نیز با سرعت وارد عمل شد تا قرارداد او را نهایی کند.