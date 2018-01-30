افزایش صید ماهیان استخوانی در رودسر/۱۸۰ تُن ماهی صید شد

علی اکبر قربان نیا گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فصل صید ماهیان استخوانی در سواحل دریای خزر، اظهار کرد: تا به امروز ۱۸۰ تُن انواع ماهیان استخوانی در سواحل شهرستان رودسر صید شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد ماهیان صید شده از نوع ماهی سفید و ۷۵ درصد ماهی کفال و بقیه از سایر گونه ها هستند، افزود: ارزش اقتصادی این میزان صید ۵۵ میلیادر تومان برای صیادان است.

رئیس اداره شیلات رودسر در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۵۰صیاد و با انجام سه هزار و ۲۵۰ مرحله پره کشی این میزان ماهی را صید کرده اند.

وی ادامه داد: صید ماهیان استخوانی در دریای خزر امسال در سواحل شهرستان رودسر نسبت به مشابه سال گذشته افزایش محسوس شده است.

قربان نیا همچنین به پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی در بخش آبزی پروری این شهرستان در سال جاری نیز اشاره کرد و یادآورشد: این میزان تسهیلات برای شش طرح آبزی پروری خاویاری و قزل آلا اختصاص یافته که با اجرای و تحقق این طرح ها برای ۱۰۰ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.