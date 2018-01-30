آزادی ۲۵۰ زن زندانی جرایم غیرعمد تا شب میلاد حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در نشست خبری امروز خود یکی از مهمترین تحولات حوزه زنان پس از انقلاب اسلامی را مربوط به حوزه آموزش دانست و گفت: زنان در کاهش نرخ بی سوادی و آموزش از مردان پیشی گرفته‌اند و وضعیت آموزشی آنان نسبت به قبل از انقلاب مخصوصا در آموزش عالی تفاوت چشمگیری داشته است.

به گفته وی، نرخ باسوادی زنان قبل از انقلاب ۳۵ درصد بود که در حال حاضر به ۸۹ درصد رسیده است.

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از ورودی‌های دانشگاه‌ها دختران هستند، افزود: تعداد مراکز آموزش عالی برای دختران نیز افزایش چشم گیری داشته است.

ابتکار با اشاره به تحول حوزه ورزش زنان بعد از انقلاب تصریح کرد: قبل از انقلاب تردیدهایی در موردحضور زنان در میدان‌های ورزشی وجود داشت اما هم اکنون شاهد حضور آنان در میدان‌های جهانی هستیم و آنها با رعایت تمام شئونات اسلامی مدال آور هستند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به حضور بانوان در فعالیت‌های هنری داخلی و بین المللی ادامه داد: شاهد پیشرفت های خوبی نیز در حوزه بهداشت باروری، مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال، امید به زندگی و ...هستیم.

وی با بیان اینکه در حوزه قوانین و مقررات نیز شاهد تحولاتی بعد از انقلاب بوده‌ایم اظهار کرد: قوانین حمایت از خانواده حاکی از بهبود شرایط حقوقی است. اگرچه مشکلات همچنان وجود دارند اما تحولات نافی وجود مشکلات و شکاف در وضعیت زنان نیست.

ابتکار با تاکید بر لزوم برنامه ریزی صحیح،سیاست گذاری جامع و همکاری بین بخشی برای مقابله با آسیب های اجتماعی تصریح کرد: بهبود وضعیت زنان از اهداف دولت دوازدهم است و معاونت زنان در این مورد سیاستگذاری می‌کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در باره پرسش مطرح شده در پرتال این معاونت درباره برنامه های دهه فجر با خروجی کارآمد توضیح داد: پاسخ دهندگان به طراحی مدل پایدار از فعالیت زنان،اعطای نمایندگی بازاریابی و اشتغال، برنامه های جمعی و خانوادگی، کتابخوانی و ارتقای سطح آموزش زنان، پرداختن به زنان فعال سیاسی سال ۵۷ و ۹۶ و مقایسه این دو ‌نسل و مقابله با اعتیاد و توان افزایی زنان اشاره کرده اند.

وی فراهم شدن زمینه گفتگوی بین نسلی و گفتگوی ملی خانواده را یکی دیگر از پیشنهاد مطرح شده به معاونت زنان عنوان کرد و افزود: جلسات و نشست‌های مربوط به گفتگوهای بین نسلی تاکنون در شش یا هفت استان برگزار شده و این معاونت بر اساس دیدگاه‌های دانشگاهیان این حوزه را پیگیری می‌کند همچنین چندین نشست در تهران پیرامون گفتگوی بین نسلی با مخاطب قرار دادن نسل اول و دوم انقلاب برگزار شده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با تاکید بر اینکه این معاونت تلاش کرده است برنامه‌هایی را برای دهه فجر برنامه ریزی کند که تنها تشریفات نباشد بلکه به لحاظ محتوایی حائز اهمیت باشد اظهار کرد: ارائه فراتحلیل‌های پژوهش‌های خانواده نیز در این هفته جز برنامه معاونت زنان است. همچنین نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های زنان کارآفرین درایام دهه فجر برگزار خواهدشد.

ابتکار در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه باوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی امروز ادامه داد: این تفاهمنامه به دنبال ارتقای سلامت زنان، آموزش خودمراقبی وافزایش بهداشت باروری است. همچنین موضوع پیگیری وضعیت سلامت کادر درمانی و دانشجویان پزشکی نیز در این تفاهمنامه مد نظر قرار گرفته است.

ابتکار با تاکید بر نقش مددکاران اورژانس اجتماعی به عنوان استراتژی مقابله با خشونت اضافه کرد: دولت دوازدهم به طور جدی پیگیر برنامه مقابله با خشونت است.

وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت لایحه خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: این لایحه آخرین مراحل خود را در قوه قضاییه طی می‌کند .همچنین آموزش های حقوقی و مهارت‌های ارتباطی از دیگر استراتژی‌های کاهش خشونت با همکاری آموزش و پرروش است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور اورژانس اجتماعی را از دیگر ابزار موثر از بروز خشونت‌ها و مرجعی برای جلوگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: در سفرهای استانی اخیری که داشته‌ام از این مراکز دیدن کردم. مراکز اورژانس اجتماعی وخانه‌های امن باید ارتقاء پیدا کنند.

ابتکار یکی دیگر ازبرنامه های معاونت زنان را تجلیل از مددکاران اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی دانست افزود: ازدیگر فعالیتهای پیش بینی شده برای این ایام حضور زنان مدیر و مشاوران زن در مرقد امام خمینی (ره) خواهد بود. همچنین درطول ایام دهه فجربه سه استان گلستان، قم و کرمان سفر خواهم کرد. دراین سفرها بازدیدی از مرکز اورژانس اجتماعی، مرکز زنان کارآفرین و سازمان‌های مردم نهاد و پیگیری جلسات گفتگوی ملی خانواده برگزار خواهد شد.

وی در ادامه از برگزاری « کمپین ارغوان» براساس روال سال گذشته برای آزادسازی زنان زندانی جرایم غیر عمد خبر داد و گفت: در این طرح قرار است ۲۵۰ زن زندانی جرائم غیر عمد با کمک های مردم و طی این پویش تا شب عید و همزمان با ولادت حضرت زهرا آزاد شوند.

به گزارش ایسنا، ابتکار در ادامه به تشریح فعالیت مدیران کل امور بانوان طی ایام دهه فجر پرداخت و گفت:‌ در این ایام قرار است ۴۰ نشست حقوقی، ۵۰ مورد کارگاه‌آموزشی در خصوص تاب‌آوری، معیشت عمومی ، اقتصاد مقاومتی و ... ۴۰ مورد نمایشگاه کارآفرینی، ۲۰ مورد فعالیت در حوزه هنری، ۱۰ مورد برگزاری جلسات بین نقدی، ۶۰ مورد افتتاح پروژه های روستایی و تعاونی ، ۴۰ مورد تجلیل از زنان شاخص حوزه هنری، و سمن‌ها، ۸۰ مورد کارگاه‌های آموزشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار شود.

وی همچنین از افتتاح ده پارک ویژه بانوان در شهرهای مختلف خبر داد و افزود: بخشی از افراد معتقدند افتتاح پارک های ویژه بانوان در راستای تفکیک جنسیتی است این در حالی است که این پارک ها درکنار پارک‌های خانوادگی که زنان و مردان می توانند با هم در آنها حضور پیدا کنند فعال هستند و به این ترتیب زنان می‌توانند در فضایی امن و راحت از فضای ورزشی استفاده کنند.

وی با اشاره به آمار ۲.۵ تا ۳ میلیون نفری زنان سرپرست خانوار گفت:‌ این زنان تحت سرپرستی کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. پورتال ملی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اطلاعات این زنان از لحاظ اشتغال ، بیمه ، منابع حمایتی ، آموزش ها و ... را در بر خواهد گرفت. همچنین اقدام موثر دیگر در خصوص این زنان امضا تفاهمنامه معاونت امور زنان ریاست جمهور با صندوق امید است که از این طریق ۳۳ هزار زن سرپرست خانوار امکان دریافت وام تا حداکثر ۳ میلیون تومان را خواهند داشت.

وی در ادامه افزود:‌ این وام برای کمک به زنان سرپرست خانوار است و شامل زنان مجردی که بالای ۴۰سال هستند نیز خواهد شد.

ابتکار با بیان اینکه دو نوع وام اشتغال تحت عنوان اشتغال فراگیر و پایدار در کشور وجود دارد اظهار کرد: اعضای معاونت ریاست جمهوری عضو کارگروه اشتغال پایدار روستایی هستند و سهم زنان از این وام در اختیارشان قرار می‌گیرد. همچنین در مورد وام اشتغال فراگیر نیز مذاکرات لازم انجام شده و سهم زنان برای حوزه‌های کارآفرینی پیش‌بینی شده است. معاونت زنان همچنین پیگیر رفع مشکل بیمه زنان سرپرست خانوار هست.

وی همچنین در پاسخ به سوالی که چه زیرساخت‌هایی برای حضور زنان در ورزشگاه ها لازم است؟ گفت: زنان برای حضور در ورزشگاه‌هایی که ورزش‌های مربوط به زنان برگزار می شود هیچ محدودیتی ندارند همچنین در گذشته با کم بودن حساسیت‌ها در ورزشگاه‌های سرپوشیده برای ورزش‌هایی که عمدتا زنان نسبت به آنها علاقه مند بودند شرایط فراهم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: معاونت زنان ریاست جمهوری و دولت دوازدهم در چهارچوب قانونی باید زیرساخت‌های لازم مانند درهای ورود و خروج مجاز و ... را فراهم کند. امیدواریم در شرایطی منطقی این فرصت برای زنان فراهم شود.

معاون زنان ریاست جمهوری در پاسخ به آخرین اقدامات معاونت زنان برای پیگیری وضعیت صدور شناسنامه برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر خارجی اظهار کرد: وزارت کار برگه‌های اقامت موقتی را برای این افراد صادر کرده است تا فرزندانشان مشکل آموزش و بازماندگی از تحصیل نداشته باشند. نمونه موفق این طرح مدرسه‌ای در شیر آباد در حاشیه شهر زاهدان است که مشکل تحصیل کودکان این منطقه که فاقدشناسنامه بودند با استفاده از این برگه‌های موقت برطرف شده است. همچنین به دنبال این هستم با تامین اعتبارات لازم برای فرزندان اتباعی که موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند این مسئله را برطرف کنیم.

ابتکار همچنین با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان ورود کسانی که علاقه مند به حضور در ورزشگاه هستند را برطرف کنیم. در حال حاضر بین دولت و وزارت ورزش و جوانان همکاری‌هایی صورت گرفته است تا به شکل منطقی به این مسئله پاسخ داده شود. ما در قبال تحولات اجتماعی و مطالبات باید پاسخ‌های منطقی داشته باشیم. به همین دلیل دولت با نهادهای فرهنگی و اجتماعی در حال گفتگو است.