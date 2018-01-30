برنامه های دهه فجر جهانی شود/ لزوم استفاده از ظرفیت فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در جمع روسای کمیته های سی‌گانه بزرگداشت سی‌ و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ۱۲ بهمن به واقع از ایام الله است و خداوند در این روز عنایت و لطف بسیاری به مردم ایران اسلامی داشته است.

وی بیان کرد: از ششم تا دوازدهم بهمن ماه می توان به عنوان بحرانی ترین ایام انقلاب یاد کرد زیرا کافی بود یک تصمیم اشتباه گرفته شود تا همه چیز خراب شود تا دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

ناصری با بیان بخشی از خاطرات دوران پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: امام با سخنان خود در بهشت زهرا همه نقشه های دولت آن زمان را به هم ریخت.

امام جمعه یزد با بیان اینکه کار در این ایام سخت و مسئولیتی بزرگ است، خاطرنشان کرد: دشمنان از هر جهت به نظام و انقلاب ما حمله ور شده اند تا اعتقادات و روحیه انقلابی ما را از بین ببرند و از رشد ما جلوگیری کنند.

ناصری تصریح کرد: تلاش آنها این است که جوانان ما را از عقاید و اعتقاد به دین، خدا، اسلام، خانواده و همه ارزش ها دور کنند بر این اساس باید در چنین شرایطی کاری تاثیرگذار به ویژه برای نسل جوان انجام دهیم.

وی ادامه داد: کودکان، نوجوانان و نسل جوان ما دوران انقلاب و رنج هایی که مردم در آن زمان کشیدند را درک نکردند، بنابراین باید دوران ذلت دوران گذشته و دوران عزت امروز را برای آنها به تصویر بکشیم.

امام جمعه یزد با بیان اینکه نسل جوان امروز بیشتر مشغول فضای مجازی است، تصریح کرد: دست اندرکاران برگزاری برنامه های دهه فجر باید با استفاده از محتواهای موجود و جداسازی بخش های جذاب آن و نشر آن در فضای مجازی، نسل جوان را مطلع کند.

وی با بیان اینکه این برنامه ها باید از مرحله درونی و استانی خارج و فراگیر و بین المللی شود، افزود: در سایه سکوت ما برای معرفی انقلاب اسلامی، دشمنان بدترین چهره ها را از ما به نمایش گذاشته اند تا مردم دنیا را نسبت به ما بدبین کنند.