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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۸

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان خبرداد:

۲۱۰۰ برنامه ایام الله دهه فجر در استان گیلان برگزار می شود

۲۱۰۰ برنامه ایام الله دهه فجر در استان گیلان برگزار می شود

رشت-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اجرای دو هزار و ۱۰۰ برنامه فرهنگی ، ورزشی، سیاسی در قالب ۲۲کمیته در این استان ، گفت: در این ایام ۲۱۴ ویژه برنامه نیز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری غروب سه شنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی ستاد بزرگداشت دهه فجر استان گیلان، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در طول ایام الله دهه فجر دو هزار و ۱۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، مذهبی، هنری و سیاسی در سطح استان گیلان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این برنامه های در قالب ۲۲ کمیته ستاد دهه فجر درنظر گرفته شده است، گفت: همچنین در این ایام ۲۱۴ ویژه برنامه نیز در نظرگرفته شده که اجرا می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به تشکیل ستاد دهه فجر در ۱۶ شهرستان و بیش از دو هزار روستای استان اشاره کرد و افزود: برنامه‌های سال‌جاری ستاد دهه فجر با محوریت استانی، شهرستانی و محلی برگزار می شود.

 وی در ادامه با اشاره به برخی از برنامه های این ستاد، خاطرنشان کرد: در اولین روز از این دهه سه ویژه برنامه در مزار روحانی شهید میرزا کوچک جنگلی، فرودگاه سردار جنگل و گلزار شهدای رشت برگزار می شود.

حجت الاسلام اشجری با تأکید بر حفظ شئونات ایام دهه اول فاطمیه در ایام الله دهه فجر، تصریح کرد: استاندار گیلان ساعت 9 صبح این روز در مراسم یوم‌الله ۱۲ بهمن در گلزاری شهدای این شهر سخنرانی می کند.

به گفته این مسئول برگزاری ۱۶ همایش شعر انقلاب ، یادواره شهدای هنرمند، جشن بزرگ انقلاب همراه با تقدیر از اصحاب فرهنگ و هنر استان، نشست‌های عفاف و حجاب فاطمی و برگزاری سومین جشنواره مد و لباس گیلان از دیگر برنامه‌های این کمیته است.

وی همچنین با بیان اینکه جشنواره بازی های بومی و محلی در سطح روستاها، یادواره «فرحناز معصومی» شهیده زن گیلانی انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های این ستاد است، اظهار کرد: این یادواره روز ۱۷ بهمن ماه به همت کمیته بانوان و امور خانواده ستاد در شهرستان رودبار برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری جشن انقلاب، نورافشانی، پرواز بالن‌ در شب ۲۲ بهمن، افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز در ۵۸ نقطه استان برگزار می شود.

اشجری خاطرنشان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت از پنج مسیر منتهی به میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شده و آیت الله حسینی بوشهری عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری به عنوان سخنران به این مراسم دعوت شده است.

کد مطلب 4214843

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