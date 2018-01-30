حماس و جهاد اسلامی ۲ رکن اصلی مقاومت و ایستادگی علیه صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخانه ملت؛ خالد قدومی نماینده جنبش حماس با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل در تهران امروز سهشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۶ دیدار کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به تحولات منطقه گفت: اظهارات نسنجیده ترامپ بار دیگر همه نگاه ها را متوجه فلسطین و قدس کرد.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین خاطرنشان کرد:رابطه جمهوری اسلامی ایران با فلسطین رابطه ای راهبردی است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اشاره به نشست اخیر روسای پارلمان های کشورهای اسلامی (PUIC) در تهران، نقش کشورهای اسلامی در تحولات منطقه ای و بین المللی را مهم دانست و بر رویکرد مثبت پارلمان های شرکت کننده در کنفرانس PUIC در حمایت از همه قدس به عنوان پایتخت سرزمین تاریخی فلسطین تأکید کرد.

امیرعبداللهیان گفت: نقش حماس و گروه های جهادی در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی تاریخی است.

وی افزود:حماس و جهاد اسلامی دو رکن اصلی مقاومت و ایستادگی علیه رژیم صهیونیستی به شمار می روند و تلاش ها برای عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با تل آویو به جایی نمی رسد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل توجه به وضعیت انسانی در غزه را موضوعی مهم و حیاتی دانست و خاطر نشان کرد: تل آویو نمی تواند امنیت کشورهای اسلامی را به بازی بگیرد و امروز مقاومت در بهترین شرایط خود قرار دارد.

نماینده جنبش حماس: دولت ترامپ فقط می خواهد امنیت صهیونیست تأمین شود

خالد قدومی نماینده جنبش حماس در این دیدار، ضمن محکوم کردن اقدامات ترامپ گفت: دولت ترامپ می خواهد حقوق فلسطینی ها نادیده گرفته شود و امنیت صهیونیست تأمین شود.

نماینده جنبش حماس در این دیدار از حمایت های مؤثر جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین و قدس قدردانی کرد.

خالد قدومی با اشاره به اوضاع کنونی فلسطین، خواستار تداوم حمایت کشورهای اسلامی از مردم فلسطین و مقاومت شد. /

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