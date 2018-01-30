دور جدید تحریم ها علیه روسیه آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی انتشار فهرست ۲۰۰ تن از مقام های عالی رتبه و تجار سرشناس روسیه از سوی آمریکا که به گفته واشنگتن می توانند در آینده در جمع تحریم شوندگان از سوی آمریکا قرار گیرند، وزیر خزانه داری آمریکا این اقدام واشنگتن را به مثابه آغاز دور جدید از تحریم های این کشور علیه روسیه دانست.

بر اساس این گزارش، «استیو مانچین» همچنین از کنگره آمریکا خواسته تا بخش محرمانه گزارش مربوط به فهرست تحریم ها تحت عنوان گزارش کرملین را منتشر کنند.

گفته می شود این گزارش در راستای قانون موسوم به «مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها» (CAATSA) که تابستان سال گذشته میلادی توسط کنگره به تصویب رسید تهیه شده است.

مقام های سیاسی سرشناس روسیه از جمله «دیمیتری مدودوف» نخست وزیر این کشور و «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در فهرست پیشنهادی این تحریم ها قرار دارند.

لازم به ذکر است «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه امروز سه شنبه در واکنش به فهرست جدید تحریم های روز گذشته آمریکا علیه ۱۱۴ سیاستمدار و ۹۶ تاجر روس موسوم به «گزارش کرملین» اعلام کرد: از اینکه نام من در این فهرست قرار ندارد ناراحتم.

«ولادیمیر پوتین» در ادامه افزود: این کار آمریکا اقدامی خصمانه است و روابط میان دو کشور را مخدوش می کند؛ اما روسیه به دنبال ارتقای روابط دوجانبه است به همین دلیل در حال حاضر تصمیمی برای انتقام گرفتن ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: واق واق سگ‌ها کاروان را متوقف نمی‌کند.