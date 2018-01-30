تاکید بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت مستقل سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نشست بین‌المللی «سوچی» با قرائت بیانیه‌ ای به کار خود پایان داد.

شرکت کنندگان در نشست سوچی در بیانیه ای ضمن تاکید بر تمامیت ارضی، حاکمیت مستقل سوریه و حفظ ارتش، عنوان کردند که مردم این کشور باید خود از طریق برگزاری انتخابات درباره آینده سوریه تصمیم بگیرند.

این بیانیه که بندهای آن توسط شرکت کنندگان بررسی و به رای گذاشته شده است، تاکید می کند که نمیتوان از هیچ یک از بخش های خاک سوریه صرف نظر کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: مردم سوریه همچنان پایبند به بازپس گیری جولان اشغالی با استفاده از همه ابزارهای قانونی و مطابق با منشور سازمان ملل و قانون بین المللی هستند.

همچنین در این نشست بر سر تشکیل کمیته قانون اساسی با مشارکت نمایندگان دولت و معارضان سوری با هدف انجام اصلاحات قانون اساسی که به حل و فصل سیاسی بحران زیر نظر سازمان ملل و بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت کمک می‌کند، نیز توافق شد و در بیانیه پایانی ذکر شده است که کمیته قانون اساسی شامل نمایندگان دولت و معارضان شرکت کننده در مذاکرات سوری-سوری، کارشناسان سوری و نمایندگان جامعه مدنی، شخصیت‌های مستقل، رهبران قبایل و زنان خواهد بود.

بنا بر آنچه در بیانیه آمده است شرکت کنندگان بر تشکیل ارتشی ملی، قوی و یکپارچه که در چارچوب قانون اساسی سوریه وظایف خود را انجام دهد نیز به توافق رسیدند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه ماموریت ارتش در آینده، حمایت از مرزهای کشور و مردم در برابر تهدیدات خارجی و تروریستی است، آمده است که تاسیس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای حفاظت از امنیت ملی بر اساس حاکمیت قانون و قانون اساسی و احترام به حقوق بشر خواهد بود.